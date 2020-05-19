Listen to «Как учителям работается на “удаленке”. Дистанционное обучение глазами педагога» on Spreaker.

В наших эфирах мы уже рассказывали о ходе дистанционного обучения. Брали интервью у директоров школ, расспрашивали о впечатлениях от удаленной учебы у школьников. Сегодня в нашем эфире — представитель одной из самых героических профессий в период карантина — педагог. Итак, о том, что такое дистанционное обучение с точки зрения педагога, нам рассказала Майя Тараховская, учитель математики одной из школ Клайпеды.

— Здравствуйте, Майя.

— Здравствуйте. Нам пришлось осваивать абсолютно новую профессию. Нет такой профессии — учитель онлайн. Это новые технологии, которые нас, — пожилых, в общем-то, учителей — не касаются никак. Мы, конечно, преподаем, мы стараемся, идем в ногу со временем. Страшно поначалу было буквально всем, и мне, кстати, тоже. Очень много зависит от директора школы, от администрации. Как налажен сам процесс онлайн. Вот в нашей школе нам просто повезло. Наша директор идет на все, чтобы этот процесс состоялся. Мы в этом плане получили полнейшую поддержку.

— Один дистанционный урок — ко скольки традиционным, “живым” урокам, вы его приравниваете?

— К трем! К трем “живым”. Понимаете, в чем дело. Вы выходите — и вы не имеете личного контакта с детьми. Между вами — экран. Вы их видите. Но одно дело, когда вы приходите на урок — вы видите глаза ребенка, вы чувствуете его настроение. Вы понимаете, что вы можете подойти и поговорить с ним по-человечески. А здесь вам надо говорить со всеми сразу! Многие учителя очень комплексовали вначале. Потому что выйти один на один, и ты понимаешь, что там за каждым ребенком стоят родители, которым тоже было интересно. Напряжение было неимоверное, когда мы выходили впервые в эфир. Надо перестроить все. Перестроить презентацию. Одно дело — я в классе даю эту презентацию, а другое дело — здесь. Мне надо продублировать каждый шаг. Потому что у всех — абсолютно разный уровень восприятия. Некоторые вообще не воспринимают то, что ты говоришь издалека, через стекло, через экран. Одной рукой я держу мышку, другой рукой я там что-то делаю, третью рукой я пытаюсь запустить презентацию, четвертой рукой я пишу. Я прямо там все пишу. Я должна писать каждый шаг, потому что это должно остаться у детей. Это совершенно другое обучение. Второй момент — проверка работ. Математики, физики, химики, биологи, русисты, литуанисты, англичане испытывают неимоверные трудности. Это и отослать обратно, и иногда работа разбита на три части, и тебе надо проверить каждую часть. День завязан на уроки, потом проверка, а потом, вечером, — подготовка. Такая вот у нас сейчас жизнь веселая. Сейчас этот карантин очень многое показал. Вот и твое отношение к предмету. Ты же не схалтуришь, — на тебя ж смотрят не только дети, на тебя смотрит весь мир! Мы же не знаем, кто там стоит. Вообще, я считаю, что сейчас учитель должен работать так, как будто в каждом кабинете есть камера. Как будто. Нельзя халтурить. Эти дети не принимают ни фальши, ни халтуры. Карантин это очень хорошо выявил. Все недостатки и все достоинства нашей братии учительской. Больше достоинств, потому что то, что я вижу, — ну, браво! Просто браво.