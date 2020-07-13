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Несмотря на то, что выбор мест для отдыха в этом году ограничен из-за пандемии коронавируса, многие все-таки отправятся в отпуск. И, скорее всего, для перемещения выберут самолет. Как узнать, страдаете ли вы аэрофобией? Специалисты предлагают протестировать себя по нескольким вопросам. Чувствуете ли вы себя беспомощно во время взлетов и посадок? Вцепляетесь ли в подлокотники даже при небольших трясках? Прислушиваетесь ли к работе двигателей — и вглядываетесь ли в лица стюардесс, если что-то во время полета вас настораживает? Можно привести еще много вопросов, но положительный ответ даже на один из них говорит о боязни полетов. Как же с ней справляться?

Специалисты советуют призывать на помощь логику и знания. Например, ни один самолет за всю историю авиации не упал из-за турбулентности, крыло у лайнера не может отвалиться просто из-за особенностей его конструкции, а риск попасть в авиакатастрофу составляет один к десяти миллионам. Кроме того, пилоты призывают не анализировать ход полета, потому что неспециалисту это сделать трудно – гораздо лучше заказать себе кофе и включить интересный фильм. Ведь изменение звука двигателя во время полета – нормальное явление. Турбулентность опасна только тем, что из багажного отсека над головой пассажира может выпасть сумка. Строгое лицо стюардессы может говорить просто о ее плохом настроении. А самолет может кружить над аэропортом только потому, что ждет очереди на посадку – ведь в некоторых аэропортах посадки происходят каждые 40 секунд.

А еще специалисты призывают не пить горстями (или стаканами?:)) успокоительное, а поступать наперекор своему страху – ведь один из лучших способов побороть аэрофобию — начать чаще летать. Итак, покупайте билет на самолет, доверяйте опыту лётного персонала, — и смело летите навстречу новым впечатлениям.