Listen to «Как в условиях карантина сохранить душевное равновесие. Советы психолога» on Spreaker.

Иногда кажется, что карантин продолжается уже настолько долго, что скоро мы станем забывать, какая она, “докарантинная” жизнь. Для кого-то самоизоляция — время новых идей или спокойного отдыха, а для кого-то — серьезное испытание. Мы обратились к психологу с вопросом о том, как в условиях карантина сохранить нормальное психологическое состояние. Специалист ответила, что в период, когда объявлено чрезвычайное положение, трудно ожидать, что состояние души будет абсолютно ровным. И именно принятие ситуации — это наша первая задача. Вторая — следует прислушиваться к своим чувствам, эмоциям. И, наконец, третья — думать, как себя вести. В нашем эфире — психолог Центра помощи детям Pozityvi tėvystė Эрна Петкуте.

— Очень привлекательный такой совет — из сферы того, что о трудных вещах надо дать себе время думать определенное время. И себе сказать, например: сейчас о сложности ситуации или о своем состоянии, или о том, что мы поссорились с кем-то, я буду думать 20 минут. Потом сделаю перерыв, займусь другими делами. А когда мне понадобится опять об этом подумать, я к этому вернусь. Например, через два часа. И еще полчаса об этом подумаю. И таким образом — это такой очень странный смешной совет, — но таким образом немножко люди стараются ограничить свое такое копание и бесконечные такие размышления. И я думаю, что это очень интересный простой совет.

Говоря о наших действиях — в нашем поведении уже каждый должен выбрать себе то, что ему больше всего подходит в таком продленном продолжительном кризисе. Кому-то важно двигаться, кому-то надо громко петь — тоже легкие очень хорошо вентилируются. Кто-то занимается более такой основательной уборкой дома. Кто-то — все-таки у нас, слава богу, есть большие такие безлюдные леса, — кто-то может в одиночку или вдвоем более серьезно и долго погулять. Очень разные всякие вещи помогают, но это уже каждый человек себе сам придумывает, и он знает. И старается так же подумать с детьми, что особенно дети страдают, потому что им особенно надо двигаться и особенно нужны контакты, и тогда — ну, менее как-то расстраиваться, когда они об этом скучают, требуют, расстраиваются и, знаете, бывают тоже не в настроении. Так что все, что помогает и не травмирует, или не против нас — например, больше курить или больше пить, — все абсолютно подходит!