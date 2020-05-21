Как вернуть деньги клиентам и при этом избежать банкротства

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Деньги за несостоявшиеся путешествия турагентства должны будут вернуть клиентам в течение 90 дней после окончания карантина, решил Сейм.

Принятые поправки предусматривают трехмесячный термин расчета с клиентами вместо двухнедельного.

По мнению инициаторов, это единственный способ помочь турагентствам избежать банкротства.

Критики утверждают, что такой порядок неблагоприятен для клиентов. Кроме того, Минюст отмечает, что поправки противоречат правилам, действующим в Евросоюзе.