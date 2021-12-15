Как вернуть в магазин товар, который не радует?

Всем известно, что в декабре делается значительно больше покупок, чем в другие месяцы года. Что важно знать, если понадобится вернуть какой-то товар обратно в магазин?

В предрождественский период мы покупаем подарки своим друзьям и близким. Но важно помнить, что список вещей, которые можно будет вернуть, не так-то и велик.

Все декорации, игрушки, веночки и блестяшки входят в категорию товаров, которые не принимаются обратно.

Нельзя возвращать такие распространенные в предпраздничный период товары, как украшения, дорогие игрушки, электротехника, нижний трикотаж, телефоны.

Косметику сдавать обратно нельзя. А вот обувь, например, – можно.

Полный список товаров, которые принимаются обратно, можно найти в Правилах розничной торговли. Если же понадобится какая-то дополнительная информация, можно обратиться в Службу защиты прав потребителей.

Как вернуть вещь, которая не понравилась или не подошла?

Прежде всего, товар должен находиться в идеальном состоянии, не потерять свой товарный вид. Не должно быть следов того, что он был в использовании.

По умолчанию, мы можем обращаться к продавцу в течение 14 дней с момента покупки товара. Если, конечно, не установлены другие сроки.

Очень важно сохранить чек. На нем сохраняется вся информация – где мы купили товар, когда, и сколько за него заплатили.

Бумага для чеков должна использоваться стойкая, но магазины не всегда соблюдают это требование. Поэтому для того чтобы чек не выцвел, можно попробовать сфотографировать его и сохранить фото.

По словам сотрудников Службы защиты прав потребителей, многие покупатели считают, что если в течение разрешенных 14 дней они немного поносят вещь, а потом сдадут ее обратно, магазин обязан ее принять. Однако это не так.

А что касается подарочного купона, то обязательно следует обратить внимание на срок его действия. Если не использовать купон в указанное время, позже это сделать будет невозможно. Ну и, конечно, надо хорошенько подумать, кому предназначается такой подарок. Скажем, если кто-то планирует подарить своей бабушке полет на воздушном шаре, совсем не факт, что она будет этому рада.