Как всегда вставать с правильной ноги

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Далеко не все из нас — жаворонки, а значит, утренний подъем не всем дается легко. Как сделать его максимально радостным и всегда вставать с “правильной” ноги?

Прежде всего, многие медики советуют подготовку к бодрому утру начинать с вечера. Закончить плотные приемы пищи часов в семь, и после этого позволять себе лишь легкие перекусы низкокалорийными фруктами или овощами. Не увлекаться кофе и, конечно, алкоголем. Ну и — знакомые всем рекомендации — отложить гаджеты в сторону за несколько часов до сна и почитать книгу, например. Да и отправляться спать тоже лучше пораньше — не за полночь. Тогда организм успеет восстановиться, и к утру вы будете чувствовать себя отдохнувшими.

В отношении утренних пробуждений большинство советчиков непреклонны: вставать следует сразу по сигналу будильника. По их мнению, если задремать после пробуждения, у нас есть шанс погрузиться в глубокую фазу сна, а значит, вставать будет еще сложнее. Этот совет комментировать не буду, потому что мне лично вставать по первому сигналу будильника удается с трудом. Есть теории, согласно которым после пробуждения надо некоторое время продержаться на ногах — скажем, девять минут. И если это вам удастся, возвращаться обратно в постель не захочется.

Контрастный душ. Следующий пункт по переходу сонного человека в наступивший день.

Стакан воды комнатной температуры. Привычка, полезная не только для пробуждения, но и для того, чтобы восстановить водный баланс после ночного отдыха и запустить все необходимые процессы в желудочно-кишечном тракте.

Небольшая разминка. Хотя бы несколько упражнений, которые помогут почувствовать себя бодрее и разогреть организм. А еще — небольшая утренняя зарядка дисциплинирует нас, улучшает настроение с утра и работоспособность в течение дня. Резюмируя, гимнастика поможет и проснуться, и зарядиться энергией, и привести себя в рабочее состояние.

Ну и наконец, какое же начало активного дня без завтрака! Подберите для себя тот рацион питания, который вам подходит лучше всего, найдите время для того, чтобы спокойно и с хорошим настроением съесть свой завтрак — и успешного вам дня! А к вечеру снова не забудьте о правильной подготовке ко сну — и следующему радостному пробуждению.