Как выбрать автомобильное моторное масло на зиму?

Правильный выбор моторного масла для вашего автомобиля – крайне важный момент. В этой статье мы расскажем вам о том, как выбрать подходящее моторное масло на зиму.

Для того чтобы автомобиль без труда запускался при любой температуре, крайне важно обратить внимание на несколько характеристик моторного масла.

Вязкость масла

Это один из ключевых показателей. Для того чтобы автомобиль мог нормально работать на морозе, вязкость масла должна быть изначально не слишком густой, а после прогрева – достаточно текучей. Индекс вязкости производители всегда указывают на упаковке. Запомните: чем ниже этот индекс, тем быстрее масло теряет густоту. В свою очередь, масло с высоким индексом вязкости указывает на обратное, следовательно, такое масло обеспечивает качественную смазку каждой детали.

Индексы отличаются между собой. Это зависит от химического состава моторного масла.

110-135 – индекс для минеральных масел;

130-150 – индекс для полусинтетических масел;

140-170 – индекс для синтетических масел.

Получается, что самую эффективную защиту мотора зимой даёт синтетическое масло. А вот минеральное масло во время морозов теряет большинство своих характеристик.

Классификация SAE

Согласно этой классификации, к зимним моторным маслам для автомобилей относятся масла со следующей маркировкой: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W и т.д.

В качестве примера можно взять моторное масло с маркировкой 5W-30. «5» – это показатель максимальной минусовой температуры, при которой масло сохраняет свои рабочие характеристики, «W» – это сокращение от англ. winter – зима, а «30» – это максимальная температурная граница при плюсовой температуре.

Самыми оптимальными считаются масла с классификацией 5W-30/5W-40. К слову, эти моторные масла подходят как бензиновым, так и дизельным автомобилям.

10W-30 тоже считается универсальным моторным маслом. По своим характеристикам оно вполне подходит для климатических условий Литвы. В нашей стране температура зимой редко опускается ниже -25°C.

Химический состав

По своему химическому составу моторные масла делятся на три типа: минеральное, полусинтетическое и синтетическое.

Минеральные масла очень быстро и сильно начинают густеть уже при -10°C. Поэтому не стоит ходить к гадалке, чтобы понять, что минеральные масла зимой заливать не стоит.

Полусинтетические масла довольно устойчивы к температурным режимам, однако при экстремально низких температурах их лучше не использовать.

Синтетические масла являются лучшим вариантом для зимы благодаря своей термостабильности. Однако стоит учитывать один нюанс: синтетическое масло нельзя заливать после масла невысокого качества, на синтетику стоит переходить постепенно.

В любом случае при выборе моторного масла для автомобиля стоит посоветоваться с продавцом или работниками автосервиса. А лучше посоветоваться и с теми, и с другими.

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