Как выбрать хорошую живую новогоднюю ёлку?

В продаже уже появились рождественские ёлочки. Кто-то уже успел купить, поставить и нарядить, однако большинство пока ещё не спешит. А значит, вполне логично будет рассказать о том, как выбрать живую ёлку.

В первую очередь, следует обратить внимание на иголки. Они должны быть слегка маслянистыми и ярко-зелёного цвета. Если их потереть в руках, то должен оставаться небольшой влажный след и появиться душистый аромат хвои. Если запаха нет, а иголки сухие на ощупь, ёлка, вероятнее всего, обморозилась. Покупать такую ёлку не стоит – долго она не простоит.

Также попробуйте взять дерево за середину ствола, приподнять и слегка ударить нижней частью о твёрдую поверхность. Если в результате этого действия с неё осыпалось много иголок, брать такую ёлку не стоит. Помимо всего прочего если у ёлки тонкий ствол, но при этом дерево немаленьких размеров, то покупать его также не стоит. Такой ствол говорит о болезненности ёлки.

Что же касается веток, то они должны быть упругими и эластичными. Попытайтесь сломать одну из них. Если у вас это легко получилось, и при этом вы услышали сухой треск, то дерево, скорее всего, старое и обмороженное. Отложите его в сторону.

Не забывайте также, что вместо покупки срубленного дерева вы можете купить дерево в вазоне. Также можно попросту арендовать ёлку на праздники. Эта услуга в последнее время становится всё более популярной, поэтому если вы решили арендовать ёлку, то стоит поспешить. Ёлочку привезут в согласованное время и заберут после всех праздников. Выбор новогодней красавицы зависит исключительно от ваших пожеланий и возможностей.

Между тем владельцы частных лесов могут срубить деревце в своём собственном лесу. При себе они должны иметь документы на собственность данного леса. Также необходимо учесть некоторые нюансы при выборе новогодней ёлки, о которых расскажут представители гос. лесничества.

Ну а напоследок следует напомнить, что за самовольную вырубку деревьев грозит штраф от 14 до 30 евро.