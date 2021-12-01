Рождество и Новый Год

Как выбрать качественную искусственную новогоднюю ёлку?

Автор Евгений Русаков
Как выбрать качественную искусственную новогоднюю ёлку?
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Мы уже рассказали, как выбрать хорошую живую ёлку. А сейчас расскажем, как выбрать качественную искусственную ёлку. В конце концов, праздники на носу, вдруг кому-то пригодится.

В первую очередь, необходимо указать, что требований к качественной искусственной ёлочке не меньше, чем к живой ёлке. Самое важное – это материал, из которого сделана искусственная ёлка. Он должен быть прочным и не иметь никакого запаха. Обратите внимание на то, чтобы на коробке было указано, что ёлка сделана из огнеупорного пластика или полиэтилена. Краситель желательно должен быть натуральный и стойкий к выгоранию и воде.

Как и при выборе живой ёлки, уделите внимание иголкам и веткам. Неважно, мягкие они или жёсткие, они не должны деформироваться, когда вы сжимаете их в руках, и выпадать, если вы слегка подёргаете за них. Чтобы оценить качество, достаточно согнуть несколько веточек. Если они сгибаются просто и без особого напряжения, значит, вы выбрали качественную модель.

Важна также и страна производства. Качественные и красивые ёлки производят, например, в Германии и Голландии. К слову, не покупайте слишком пышную новогоднюю ёлку, если вы любите большое количество всевозможных игрушек. Ну и конечно, заранее продумайте, куда вы поставите свою ёлочку.

Весёлых праздников!

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