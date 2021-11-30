Как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость на зиму

Наличие некачественной стеклоомывающей жидкости грозит тем, что зимой она попросту замёрзнет и выведет из строя всю систему омывателя. Кому это нужно? Вашему вниманию несколько полезных советов, как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость зимой.

Главное при выборе качественной стеклоомывающей жидкости – это её состав. В состав практически всех стеклоомывающих жидкостей входит спирт и вода. Спирт там необходим для того, чтобы «незамерзайка» не замёрзла, что, в принципе, понятно. Однако производители разные, и для своей продукции они используют различное сырьё, что всё же не избавляет их от необходимости указывать ингредиенты в составе.

В составе незамерзающей жидкости обязательно должен быть метиловый, этиловый или изопропиловый спирт.

Стеклоомывающая жидкость с метиловым спиртом

Содержащийся в незамерзающей жидкости метанол не способен качественно очистить стёкла от накопившейся грязи. Помимо этого он негативно воздействует на резинки стеклоочистителей, что сказывается на их работоспособности. А если вы используете жидкость на непрогретом стекле, то очистить его и вовсе не получится.

Стеклоомывающая жидкость с этиловым спиртом

Очень многие эксперты рекомендуют выбирать незамерзающую жидкость именно с этиловым спиртом в составе. Этанол считается безопасным компонентом, который целесообразно использовать в стеклоомывающей жидкости. Но весь фокус состоит в том, что никто такой жидкостью не пользуется – она слишком дорогая, да и производители отказываются от такого дорогого производства. По сути, смесь незамерзающей жидкости на основе этанола является ничем иным как водкой. Вряд ли кто-то будет использовать её по такому назначению, хотя…

Стеклоомывающая жидкость с изопропиловым спиртом

На сегодняшний день «незамерзайки» на его основе – самые ходовые. Изопропиловый спирт вызывает резкий запах, однако производители чаще всего скрывают его фруктовыми или цветочными запахами. Между тем хорошая незамерзающая жидкость с изопропиловым спиртом не оставляет разводов, а едкий запах быстро испаряется.

Также при выборе стеклоомывающей жидкости специалисты рекомендуют обратить внимание на химическую формулу спирта (это уж совсем для химиков), температуру кристаллизации и др. критерии. Они также выделяют несколько признаков качественной стеклоомывающей жидкости:

при покупке «незамерзайки» сильно встряхните ёмкость – устойчивая пена, которая образуется в результате, говорит о наличии активных веществ. на дне не должно быть никакого осадка. приобретайте товар в прозрачных канистрах с качественными пробками. обращайте внимание на этикетку – на ней должен быть указан состав, температура замерзания, производитель и пр. данные. не покупайте слишком дешёвые жидкости – скупой, как известно, платит дважды.

Хорошей, а главное, безопасной дороги!

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