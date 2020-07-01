На прилавках магазинов и рынков вовсю идет торговля самыми крупными из известных нам ягод, арбузами. В этом выпуске я расскажу, как выбрать правильный арбуз, и стоит ли это делать прямо сейчас?

Обычно специалисты рекомендуют раньше августа арбуз не покупать, поскольку сроки созревания бахчевых – последний месяц лета. Поэтому даже если сейчас и попадется сладкий и вкусный арбуз, нет никакой гарантии, что он дозрел естественным путем, а не был накачан нитратами. Однако во многих торговых точках сейчас продаются арбузы из Греции, — так что если арбуз созрел в положенное ему время в теплой стране, — отлично! К слову, если точное происхождение установить не получится, можно провести самостоятельное расследование и узнать, содержит ли арбуз нитраты. Опустите кусочек его мякоти в стакан с водой. Если вода изменит цвет — арбуз «накачан», если просто помутнеет – значит «чист». Можно еще обратить внимание на прожилки: если они плотные, толстые, желтоватые, — значит, арбуз совершенно точно был подкормлен нитратами.

Как выбрать самый сочный и сладкий плод? Полосы спелого арбуза должны быть максимально контрастными, а корка — твердой и блестящей. Если корка арбуза мягкая, значит он недозрелый. Кроме того, поищите арбуз с желтым (а не белым!) пятном на боку. С желтым, а не зеленым, хвостиком – это означает, что арбуз сорвали, когда он уже созрел. Среднего размера. Маленький арбуз может быть недозревшим, а если он огромный – значит, вполне возможно, переел удобрений. Ну и, конечно же, главный признак — арбуз должен быть «звонким» и резонировать даже от легкого щелчка.

К слову, в последнее время стали появляться арбузы без косточек. Их покупать совершенно безопасно, потому что они не являются продуктом генетической модификации, а получаются путем скрещивания.