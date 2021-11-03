Прогнозы синоптиков однозначны: нас ожидают бесконечные дожди. Возможно, именно сейчас пришло время купить новый зонтик. Как выбрать самый лучший, самый надёжный зонт?

Зонты бывают большие и маленькие, прозрачные, однотонные или с рисунком. Мужские, женские или детские. Молодёжные или для людей постарше. В футляре или без. Массового производства или дизайнерские. Чем, кроме объема своего кошелька, руководствоваться при выборе?

Для начала определимся с формой

Зонт-трость – конечно же, некомпактный. Зато он, скорее всего, прослужит долго благодаря простоте своей конструкции. А ещё – ткань на спицах такого зонта натягивается плотнее, чем на складном зонте, поэтому и высыхает он быстрее. Но вот на то, чтобы выйти из дома с зонтом-тростью в ясный день, нужна определённая решимость. Кстати, такой зонт и легче всего потерять. Ведь его всегда приходится держать в руках – или оставлять где-то.

Зонт, каркас которого можно уменьшить в 2, 3, 4 или даже 5 раз, совершенно спокойно проживёт весь сезон даже в самой маленькой дамской сумочке. Достоинство складных зонтов, помимо компактности, – огромное разнообразие, потому что они очень популярны. Недостатки – в той же самой компактности. Большое количество деталей создаёт большую вероятность поломки любой из них. По статистике, покупатели чаще всего выбирают зонт в три сложения. Плюс в том, что он не такой маленький и ненадёжный, как его собрат, который складывается в пять раз. У него средняя надёжность, да и размер достаточно удобный, чтобы можно было носить его с собой «на всякий случай».

Купол зонта

От того, насколько купол прочный и водостойкий, и зависит, собственно, как зонт будет выполнять свою основную функцию – защищать от дождя. А от его расцветки зависит, будет ли он радовать наш глаз. Нейлон в зонтиках, как правило, ненадежен – купол из полиэстера прослужит гораздо дольше. Ну и, понятное дело, зонты с большим куполом менее компактны, зато более полезны в плохую погоду. При покупке зонта важно учитывать некоторые моменты. Диаметр купола измеряется между концами противоположных спиц. У стандартных складных женских зонтов диаметр составляет примерно 90-105 см, у больших – более 105 см. Для мужских складных зонтов это 100-115 см (стандартный вариант) и более 115 (большой). Стандартные зонты-трости – 110-120 см, а большие, для двоих, – более 120 см.

Механизм сложения зонта

Складные зонты бывают механическими, автоматическими и полными автоматами. Изделия с механическим типом сложения давно считаются одними из самых надежных и прочных. Автоматы открываются нажатием на кнопку, закрываются вручную. Полуавтоматы – наоборот. У полных автоматов всё управление происходит при помощи кнопки на ручке. Самое неплохое соотношение «цена-качество» чаще всего бывает у автоматов. Их и советуют выбирать специалисты, если вам хочется, чтобы ваш зонт обладал надёжностью, удобством и доступной ценой.

Базовый момент: каркас и спицы

Их качество и плотность – основные параметры крепости зонтика. Крепкие стержни зонтов изготавливаются из стали, а легкие – из алюминия. Стальные каркасы надёжнее, но, как мы уже говорили, тяжелее. Спицы – это основа для купола, поэтому важно, чтобы они были крепкими и надежными. Начало спиц часто делают из стали, конец – из фибергласса. Это такой материал, который не ломается, а гнётся. Количество спиц может колебаться от 5 до 36, но оптимальным считается 8-10.

Ручки и декоративные элементы

Это исключительно дело вкуса и личных предпочтений. Кому-то нравится декоративная резная ручка, а кому-то – просто петелька, чтобы зонт было удобно носить на руке.

Полезной функцией в любом зонтике является «система антиветер»: она позволяет зонту выжить даже при сильном ветре. Стоимость такого зонта – выше обычного, но это, пожалуй, – единственный его недостаток. Правда, в бурю с таким зонтом всё равно гулять не стоит. Ну и, наконец, один из самых важных критериев при выборе зонта – наличие гарантийного срока эксплуатации. Если его нет, может оказаться, что зонт подходит только для того, чтобы укрываться под ним от солнца.