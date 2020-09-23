Listen to «Как защитить свое жилище от кражи — рекомендации Департамента полиции» on Spreaker.

В сводках криминальных новостей к сожалению, нередко приходится видеть информацию о гражданах, которые страдают от своей же собственной доверчивости и становятся легкой жертвой квартирных воров. Портал 60plius.lt предоставил для своих читателей советы Департамента полиции о том, как избежать таких ситуаций и не попасть в руки мошенников.

— Совет первый. Не пускайте незнакомых людей в свою квартиру. Даже если человек представится вам, покажет какое-нибудь удостоверение, назовется “специалистом” — это не повод для того, чтобы впустить его в дом. Спрашивайте его о точной цели визита.

— Поинтересуйтесь новинками в области безопасности дверей замков и т.д. Установите надежную дверь, добротные замки, глазок, цепочку.

— При этом, даже выходя из квартиры на короткое время, — в магазин или чтобы выбросить мусор, — закрывайте дверь. И не оставляйте ключи под ковриком, в почтовом ящике или в других “секретных” местах.

— Уезжая из дома на более продолжительное время, обязательно закрывайте балконы и окна. По возможности — оставьте в квартире включенными свет, приемник. Ну и, конечно же, поменяйте замок, если вы потеряли ключи.

— Очень хороший вариант — дверь с кодовым замком в подъезде дома. Если у вас ее нет, можно договориться с жильцами подъезда и обратиться в жилконтору, чтобы ее установить.

— Те, кому это удобно, могут установить в доме или квартире охранную сигнализацию — тогда он будет под защитой специалистов 24 часа в сутки. А если вы живете на нижних этажах, — неплохо было бы застеклить балконы. Подумать об освещении двора и автомобильной стоянки.

— Неплохо также было бы оформить страховку имущества и жилища.

— Ну и, наконец, если все-же, вернувшись домой, вы заметите, что в квартире побывали воры (разбито окно, открыта дверь), не спешите срочно заходить в квартиру — возможно, преступники ее еще не покинули. Лучше обратитесь к соседям и вызовите полицию. Чем быстрее вы сообщите о происшествии, тем быстрее сотрудники полиции смогут задержать преступников.