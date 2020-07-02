Listen to «Как защитить велосипед от кражи. 4 важных правила» on Spreaker.

Этот выпуск будет адресован любителям активного времяпровождения и путешествий на свежем воздухе — владельцам велосипедов. Кроме радости от того, что у них есть возможность перемещаться мобильно и с пользой для здоровья, всегда остается и вопрос, где лучше хранить велосипед и как защитить его от воров. Представители одной из страховых компаний рассказывают, что в прошлом году только с мая по август их клиенты сталкивались с кражами велосипедов в 1,5 раза чаще, чем в оставшиеся месяцы года. Есть в интернете и странички, на которых выложена информация об украденных велосипедах — воруют, кстати, не только дорогие модели, но и самые ходовые, и даже их части — колеса, цепи, сиденья. Если внимательно изучить такие объявления, можно понять первое важное правило.

* У вас должна быть фотография вашего велосипеда. Тогда, если вдруг случится неприятность, вы сможете разместить информацию о краже или предоставить фото в полицию.

* Хорошо, если у вашего велосипеда есть отличительные черты. Это тот редкий случай, когда чем ярче и заметнее объект, тем лучше. Тем легче будет его найти — осознание этого факта отгонит от велосипеда часть воров. Можно раскрасить раму или руль, украсить велосипед и т.д. Большим плюсом также будет наличие маркировки или регистрационной наклейки на велосипеде.

* Хранить велосипед, конечно, лучше всего на своей личной территории — в доме, квартире, в подвале, на балконе и т.д. Когда оставляете велосипед в других местах, помните: чаще всего велосипеды крадут либо в людных местах, либо в таких, где, наоборот, редко появляются люди. Поэтому тут лучше соблюдать золотую середину — оставлять велосипед в видимом, хорошо освещенном, довольно людном, но не очень оживленном месте. Есть и еще один необычный совет. Оставляя велосипед, установите самую низкую передачу — в этом случае вору не удастся быстро скрыться с места преступления. Понадобится время на то, чтобы разобраться с переключением передач.

* И главное. Никогда не оставляйте велосипед непристегнутым, даже если оставляете его ненадолго. Не экономьте на замке — это должен быть не тонкий тросик, а надежное средство защиты — например, цепной замок или замок из плотного сплава U-образной формы. Наконец, правильно пристегивайте велосипед — в идеале — и за раму, и за колесо. Так, чтобы, вернувшись, не обнаружить на стоянке лишь половину своего транспортного средства.