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Как жители Литвы копят на будущее 

Автор Анжелика Орлёнок 9
Как жители Литвы копят на будущее

Как жители нашей страны копят на будущее? Исследование с целью ответить на этот вопрос было проведено по заказу одной из страховых компаний. И вот что оно показало.

Оказывается, соблазн забраться в свои запасы и одолжить из них средства есть у многих. По данным исследования, 40% людей хотя бы один раз в год берут деньги из источника своих долгосрочных накоплений, а 13% делают это раз в месяц.

Как показал опрос, более чем пятая часть жителей нашей страны (22%) живут сегодняшним днем и накоплений на будущее совсем не делают. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет с незаконченным средним образованием и невысокими доходами (до 300 евро на человека), часто – домохозяйки и безработные.

Ну и, наконец, по данным опроса, 56% жителей Литвы могли бы сделать гораздо больше накоплений, но осуществить это им мешают низкие доходы. Особенно это относится к людям старшего возраста (старше 56 лет), живущих в сельской местности. В то же время молодым людям (до 25 лет) и тем, кто получает доходы в размере 501-700 евро на человека, сделать накопления мешает отсутствие воли.

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