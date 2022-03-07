Какие цветы подарить любимой, в зависимости от ее характера?

С давних пор влюбленные умели выражать свои чувства к избраннице с помощью цветов. Есть и сегодня знатоки, которые уверяют, что в зависимости от того, какие цветы нравятся девушке, можно говорить об особенностях ее характера. И наоборот – в зависимости от характера девушки ей нравятся те или иные цветы. Итак, какие цветы выбрать для любимой?

Роза

Во флористике роза считается королевой цветов. Она одновременно элегантная и нежная. Эффектная и презентабельная. Ее стебли содержат шипы, при этом лепестки – бархатные на ощупь. Розы бывают маленькие и нежные, а бывают крепкие, высокие – у них продолговатые бутоны с твердыми листочками. Оттенки – самые разнообразные. Многие мужчины считают букет из роз лучшим подарком любимой женщине, и многие женщины действительно предпочитают этот цветок всем остальным. Считается, что у тех, кто любит розы, сильный характер. Это яркие личности с активной жизненной позицией. Смелые и самодостаточные. Внешне они выглядят безупречно, часто бывают центром любой компании. Но вот о том, насколько ранима и загадочна их душа, чаще всего удается узнать только тому близкому и единственному, кто своей любовью смог преодолеть защитные шипы и покорить сердце.

Тюльпан

Тюльпаны предпочитают женщины, которые со стороны могут казаться простыми, нежными и незащищенными. Однако это все иллюзия. Любительницы тюльпанов, по словам знатоков «цветочных гороскопов», совсем не слабые и беззащитные. Они, скорее, неприхотливые. Но это ведь не недостаток. Если человек умеет довольствоваться тем, что у него есть, он всегда будет верным другом и спутником по жизни. А в трудные моменты сохранит ясность ума и трезвый рассудок.

Гвоздика

Гвоздика – это прямой, крепкий, совершенно ровный стебель с гофрированным цветком, у которого лепестки с резными краями. Эти цветы чаще всего достаются в подарок консервативным людям, любительницам формального общения и дипломатии. Правда, некоторые «гороскопы» говорят, что те, кому нравятся гвоздики, мало заботятся о том, что о них подумают или скажут, но при этом сами не боятся говорить правду в глаза. Какая уж тут дипломатия…

Ромашка, гербер, подсолнух

Ромашки, подсолнухи, герберы – это свет и открытость миру. Говорят, что любители подсолнухов – под стать самим цветам. Яркие, авантюрные, энергичные и успешные. Считаются отличными надежными друзьями. А вот простодушие любителей ромашки знатоки «цветочных характеров» называют обманчивым. Чаще всего они экстраверты, но совершенно не значит, что доверчивы и наивны. Ну а те, кому нравятся герберы, – более спокойны и даже могут испытывать страх перед жизненными трудностями. При этом насчет их преданности гороскопы говорят то же самое, что и о любителях подсолнухов. Лучших подруг или жен найти было бы трудно.

Понятно, что все эти приметы очень условны. Да и оттенков характеров, как и цветов, – великое множество. Встречаются любительницы загадочных орхидей или фрезий. Или те, кому нравится украшать интерьер сложными необычными цветочными композициями. При этом самое приятное – когда цветы дарят не формально, а искренне и с любовью.