Какие документы подаются в суд для разрешения на продажу жилья?

Какие документы следует подать в суд, чтобы получить разрешение на продажу или залог квартиры/дома?

Для получения разрешения суда заявитель должен подать прошение о выдаче разрешения суда в районный суд по месту жительства. Заявление можно подать в произвольной форме или заполнить по образцу, который можно найти по ссылке.

Вместе с прошением о выдаче разрешения суда надо предоставить в суд следующие документы:

➢ Копии документов, удостоверяющих личность (паспорта или идентификационные карточки) обоих супругов;

➢ Оригинал и копию свидетельства о браке или разводе, копии и оригиналы свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;

➢ Справку о месте жительства из Службы регистра жителей;

➢ Справку из Центра регистров о регистрации продаваемой или закладываемой квартиры или дома;

➢ Предварительный договор купли-продажи квартиры или дома (в случае, если планируется продать квартиру или дом);

➢ Документально подтвержденную информацию о том, где семья и несовершеннолетний ребенок будут жить после продажи жилья;

➢ Справку Государственной службы по защите прав ребенка и усыновлению;

➢ Копию кредитного договора или письмо из банка, подтверждающее предоставление кредита (в случае, если планируется заложить квартиру или дом);

➢ Справки о заработной плате или других доходах обоих супругов (в случае, если планируется заложить квартиру или дом).

Вся полная информация о разрешениях суда – по ссылке.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.