Какие компенсации положены на покупку экологичного транспортного средства

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Уже со следующей недели жители, сдающие старый автомобиль на утилизацию, смогут обращаться за компенсацией для приобретения альтернативного экологичного транспортного средства — электросамоката, велосипеда или билета на проезд в общественном транспорте.

Министерство окружающей среды на покупку годового проездного билета предусмотрело компенсации в размере до 300 евро, электросамоката – до 400, электровелосипеда – до 700, а электрического мопеда или мотоцикла – до 1000 евро.

До сих пор компенсацию можно было получить только на покупку более экологичного автомобиля. Соответствующий порядок установлен в прошлом году. За это время по поводу такой компенсации обратились почти 650 человек.