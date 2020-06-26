Какие мероприятия можно посетить в ближайшие выходные

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O том, какие мероприятия нас ожидают в ближайшие выходные. Понятно, что о каких-то масштабных проектах пока остается только мечтать: на сегодняшний день разрешены только мероприятия, в которых участвуют 700 человек на открытых площадках и 150 на закрытых, с 1 июля эти цифры вырастут до 1000 и 200 соответственно. Поэтому будем радоваться тому, что доступно именно сейчас. Столица готовится открыть после реконструкции большую территорию возле Белого моста. Праздник начнется в понедельник, 29 июня, с шоу профессиональных спортсменов. Свое мастерство продемонстрируют скейтбордисты, гимнасты, волейболисты и, конечно, баскетболисты. Их выступления начнутся после обеда, а с 14 часов все желающие смогут принять участие в соревнованиях и открытых уроках по волейболу, гимнастике, настольному теннису и другим дисциплинам. Эти мероприятия продлятся до 17 часов, но, как обещают организаторы, станут лишь началом спортивного вечера. Кроме того, полюбоваться обновленной территорией и даже испробовать площадки для своих любимых видов спорта можно уже сейчас.

У тех, кто спорту предпочитает кино, есть отличная возможность посмотреть фильмы на свежем воздухе. Как мы уже рассказывали, в центре столицы, на Лукишской площади, появился пляж, на большом экране которого днем можно любоваться панорамами Балтийского моря, а по вечерам — смотреть кино. Сегодня в 19 часов организаторы запланировали показ фильма “Молодость” режиссера Паоло Соррентино, 27 июня в 19 часов — фильма “А потом мы танцевали”, 28 июля в то же время — фильма “Зеленая книга”. В воскресенье утром, в 11 часов, состоится программа для детей “Кем я буду, когда вырасту”. Информация — здесь: govilnius.lt/open-beach.

В Литературном музее А. Пушкина в субботу в 13 часов пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству художника Ивана Шишкина.

Ну а чтобы не ограничиваться столицей, напомним, что у всех жителей нашей страны в воскресенье есть отличная возможность совершенно бесплатно посетить один из национальных или республиканских музеев, подведомственных Министерству культуры. Возможность бесплатно посещать постоянные экспозиции некоторых музеев появляется в последнее воскресенье каждого месяца. Итак, в Каунасе это Музей Девятого форта, Музей М.К. Чюрлениса, музеи авиации, истории образования, литературный музей и его подразделения и др. На побережье это Морской музей в Неринге, музеи часов и янтаря и др. Есть в списке Кернавский и Тракайский музеи, Музей народного быта в Румшишкес, а также столичные Дворец правителей, Музей театра, музыки и кино, Национальный музей и его подразделения и еще многие-многие замечательные места. Единственная оговорка: перед посещением того или иного музея лучше заглянуть на его страничку в интернете и проверить — не появилось ли из-за нынешних требований безопасности каких-то ограничений или специальных условий для посещения. Хороших выходных!