Мероприятия Это интересно

Какие мероприятия можно посетить в выходные, 28 – 29 августа

Автор Анжелика Орлёнок 6
Какие мероприятия можно посетить в выходные, 28 &#8211; 29 августа

В ближайшие выходные, 28-29 августа, в разных местах страны пройдут спортивные, развлекательные и даже некоторые масштабные мероприятия. О некоторых из них – в сегодняшней подборке.

Прежде всего, прогуливаясь в столице по набережным Нериса, обратите внимание на мобильные рабочие места возле Белого моста. Они оборудованы для тех, кому нравится работать на природе. Впервые в стране представлены своеобразные мини-офисы: три одноместных и один – четырехместный.

***

Гаргждай начал праздновать свое 768-летие. Празднества начались уже сегодня в полдень с поднятия флага города, а закончатся в субботу в 22:30 праздничным фейерверком.

***

С сегодняшнего дня и до воскресенья, 29 августа, проводятся традиционные автогонки «Вокруг Литвы 2021». Участники юбилейного, 30-го, ралли будут бороться за кубок президента Гитанаса Науседы. Протяженность маршрутов ралли «Вокруг Литвы» превысит 1100 километров. К финалу баталий второго дня раллисты прибудут в Висагинас, где испытают свои силы в спринт-слаломе. Победитель этих состязаний увезет с собой кубок мэра Висагинаса. А финишируют гонщики 29 августа в 15.00 в Вильнюсе, у президентского дворца.  

***

В субботу, 28 августа, в Вильнюсе в Мастерских старинных ремесел и на улице рядом с ними по адресу Савичяус, 10 состоится историческая Ярмарка Св. Варфоломея. Эта ярмарка – настоящий праздник ремесел и искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения.

***

В субботу, 28 августа, на озере Гелужес, в столичном микрорайоне Пилайтес начнется чемпионат Литвы по водным лыжам. Начало в 10.00. 

***

В субботу, 28 августа, в Каунасе пройдут Bike Show Kaunas 2021 и фестиваль авиации.

***

В субботу, 28 августа, «Клайпедский бассейн» приглашает всех желающих бесплатно опробовать различные услуги, которые он предлагает.

***

В субботу, 28 августа, в Раудондварисе (Каунасский район) пройдет летний фестиваль «M.A.M.A. лето». Выступят Jazzu, Vaidas Baumila, G&G Sindikatas, Vidas Bareikis, Jessica Shy и другие.

***

Для всех любителей спорта в воскресенье, 29 августа, с 11 до 14 часов, на стадионе столичного парка Вингис – Праздник друзей и спорта. Обещаются азарт, веселые соревнования и ритмы африканских барабанов. 

***

В воскресенье, 29 августа, Алитусский краеведческий музей приглашает на мероприятия Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas, адресованные любителям садово-паркового искусства.

Метки:

Актуальные новости

11 сентября в Литве впервые пройдёт акция по уборке лесов

11 сентября в Литве впервые пройдёт акция по уборке лесов

Автор Евгений Русаков
10 июня можно будет увидеть солнечное затмение

10 июня можно будет увидеть солнечное затмение

Автор Евгений Русаков
С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

Автор Анжелика Орлёнок
Каунас готовится отпраздновать свое 613-летие

Каунас готовится отпраздновать свое 613-летие

Автор Анжелика Орлёнок
Мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные

Мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные

Автор Анжелика Орлёнок
Завтра, 6 июля, вся страна будет отмечать День государства

Завтра, 6 июля, вся страна будет отмечать День государства

Автор Анжелика Орлёнок
Вильнюсская книжная ярмарка состоится только через год

Вильнюсская книжная ярмарка состоится только через год

Автор Анжелика Орлёнок
Памятка: какие школьные товары можно возвращать обратно

Памятка: какие школьные товары можно возвращать обратно

Автор Анжелика Орлёнок
Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

Завтра в Вильнюсе открывается книжная выставка «33,5»

Автор Анжелика Орлёнок