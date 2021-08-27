Какие мероприятия можно посетить в выходные, 28 – 29 августа

В ближайшие выходные, 28-29 августа, в разных местах страны пройдут спортивные, развлекательные и даже некоторые масштабные мероприятия. О некоторых из них – в сегодняшней подборке.

Прежде всего, прогуливаясь в столице по набережным Нериса, обратите внимание на мобильные рабочие места возле Белого моста. Они оборудованы для тех, кому нравится работать на природе. Впервые в стране представлены своеобразные мини-офисы: три одноместных и один – четырехместный.

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Гаргждай начал праздновать свое 768-летие. Празднества начались уже сегодня в полдень с поднятия флага города, а закончатся в субботу в 22:30 праздничным фейерверком.

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С сегодняшнего дня и до воскресенья, 29 августа, проводятся традиционные автогонки «Вокруг Литвы 2021». Участники юбилейного, 30-го, ралли будут бороться за кубок президента Гитанаса Науседы. Протяженность маршрутов ралли «Вокруг Литвы» превысит 1100 километров. К финалу баталий второго дня раллисты прибудут в Висагинас, где испытают свои силы в спринт-слаломе. Победитель этих состязаний увезет с собой кубок мэра Висагинаса. А финишируют гонщики 29 августа в 15.00 в Вильнюсе, у президентского дворца.

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В субботу, 28 августа, в Вильнюсе в Мастерских старинных ремесел и на улице рядом с ними по адресу Савичяус, 10 состоится историческая Ярмарка Св. Варфоломея. Эта ярмарка – настоящий праздник ремесел и искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения.

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В субботу, 28 августа, на озере Гелужес, в столичном микрорайоне Пилайтес начнется чемпионат Литвы по водным лыжам. Начало в 10.00.

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В субботу, 28 августа, в Каунасе пройдут Bike Show Kaunas 2021 и фестиваль авиации.

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В субботу, 28 августа, «Клайпедский бассейн» приглашает всех желающих бесплатно опробовать различные услуги, которые он предлагает.

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В субботу, 28 августа, в Раудондварисе (Каунасский район) пройдет летний фестиваль «M.A.M.A. лето». Выступят Jazzu, Vaidas Baumila, G&G Sindikatas, Vidas Bareikis, Jessica Shy и другие.

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Для всех любителей спорта в воскресенье, 29 августа, с 11 до 14 часов, на стадионе столичного парка Вингис – Праздник друзей и спорта. Обещаются азарт, веселые соревнования и ритмы африканских барабанов.

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В воскресенье, 29 августа, Алитусский краеведческий музей приглашает на мероприятия Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas, адресованные любителям садово-паркового искусства.