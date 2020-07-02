Listen to «Какие мероприятия ожидают нас в ближайшие дни» on Spreaker.

С начала этого месяца большему числу зрителей разрешено принимать участие в массовых мероприятиях — до 1000 на открытых площадках и до 200 — на закрытых. Однако рекомендации придерживаться безопасного расстояния и других знакомых нам правил по-прежнему остаются в силе.

Столица Литвы продолжает свой летний отпускной проект. По задумке столичной администрации, поскольку в этом году не рекомендуется отправляться в другие страны, некоторые страны сами приходят к нам — каждые вторые выходные Вильнюс перевоплощается. В столице нашей страны уже царила атмосфера итальянских каникул, наполняли ее традиционные индийские мелодии и ароматы. Завтра в столице состоится очередной “заграничный” уик-энд. Все, кто хотел бы отправиться отдыхать за рубеж, но по понятным причинам остается дома, смогут познакомиться с Америкой. Техас и Гавайи, Голливуд, американские виды спорта, автомобили, линейные танцы в стиле кантри… Одним словом, наступающий уик-энд в столице — для всех, кто с большой симпатией и интересом относится к американскому образу жизни. Всю полную информацию о празднике можно найти на страничке atostogosvilniuje.lt. Завтра в разных местах города уже с полудня начнутся интересные экскурсии и мероприятия, появятся угощения — и, как заверяют организаторы, это не только гамбургеры и хот-доги. Вильнюсское кинобюро проведет экскурсии, которые расскажут о том, как магия Голливуда рождается, в том числе, и в Литве. Экскурсии будут проходить в субботу и воскресенье в 13 часов, ссылка на регистрацию здесь.

Как рассказывали мои коллеги в новостных сообщениях, в Неринге, около лестницы, ведущей к дюне Парнидже, создан лабиринт для таинственных прогулок, напоминающий легенду о создании Куршской косы. Лабиринт открыт в рамках подготовки к традиционному фольклорному фестивалю в Неринге и приглашает людей поблуждать по его тропам до самой осени.

На озере Букишкис под эгидой Министерства образования, науки и спорта проводятся бесплатные занятия для взрослых и детей по гребле на байдарках. Подробнее об этом здесь.

По поводу праздника, который ожидает нас в понедельник, — День Коронации Миндаугаса — состоится выставка цветов в Ботаническом саду Вильнюсского университета. Откроется выставка уже завтра и будет радовать посетителей до 6 июля. А о самом празднике и мероприятиях, которые пройдут в День государственности Литвы мы еще расскажем подробнее в наших выпусках.