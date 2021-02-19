Какие меры против кражи данных надо предпринять в будущем

Люди, пострадавшие от кражи данных из компании CityBee, замечают попытки неизвестных лиц вломиться в другие их аккаунты, связанные с платежными банковскими карточками.

К примеру, Spotify или PlayStation. Об этом пишет портал 15min.

Специалисты еще раз призывают всех лиц, которые, возможно, пострадали от утечки данных, сменить пароли.

А эксперты в сфере технологий и права сегодня собираются обсудить, чему нас может научить этот инцидент, и какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобных краж информации в будущем.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.