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Какие меры против кражи данных надо предпринять в будущем

Автор RUSRADIO LT 32 Нет комментариев
Какие меры против кражи данных надо предпринять в будущем

Люди, пострадавшие от кражи данных из компании CityBee, замечают попытки неизвестных лиц вломиться в другие их аккаунты, связанные с платежными банковскими карточками.

К примеру, Spotify или PlayStation. Об этом пишет портал 15min. 

Специалисты еще раз призывают всех лиц, которые, возможно, пострадали от утечки данных, сменить пароли.

А эксперты в сфере технологий и права сегодня собираются обсудить, чему нас может научить этот инцидент, и какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобных краж информации в будущем.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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