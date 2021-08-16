Covid-19

Какие ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня

Автор Анжелика Орлёнок 5
Какие ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня вступили в силу некоторые ограничения, касающиеся регулирования потоков клиентов и гигиенических требований в сфере общепита, торговли, контактных услуг и мероприятий.

В кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания с сегодняшнего дня у столиков в помещении можно находиться только по двое, на улице — пятеро. При предоставлении услуг расстояние между клиентами должно составлять не менее двух метров.

При этом поставщики услуг могут принять решение обслуживать только людей с «паспортом возможностей». Но об этом своем решении они должны сообщить Центру общественного здоровья. В таких случаях ограничения для клиентов будут гораздо мягче.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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