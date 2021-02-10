Какие послабления карантина вступают в силу с понедельника

Правительство утвердило план выхода страны из карантина. Ограничения будут сниматься постепенно, в зависимости от показателей заболеваемости. При этом глава Минздрава предупредил, что движение возможно как вперед, так и назад – в случае, если поднимется уровень заболеваемости.

А с ближайшего понедельника смогут начать работу салоны красоты и магазины с отдельным входом с улицы (площадью до 300 кв. м). Весь малый бизнес обязан будет соблюдать строгие правила. Ограничивать потоки клиентов, обеспечивать на каждого посетителя площадь не менее 20 кв. м (либо обслуживать одновременно только одного посетителя).

Правительство утвердило также поэтапный план выхода из карантина, в соответствии с которым по мере улучшения ситуации будут открываться музеи и другие места досуга, будет разрешено общение и вне «социального пузыря», начнут свою работу кафе. В самую последнюю очередь будет снято ограничение на передвижение между муниципалитетами и требование носить защитные маски.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в стране установлено 569 новых случаев заражения. 8% всех проверенных тестов оказались положительными. Скончались 12 человек.

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Малый бизнес уже на следующей неделе сможет начать тестировать работников, а позднее получит за это компенсации.

Так утверждает министр экономики Аушрине Армонайте. По подсчетам министра, за сумму, предусмотренную правительством, можно будет проверить примерно 100 тыс. работников, а один человек в течение трех месяцев сможет пройти тест 12 раз.

Власти также намерены утвердить новую выплату самозанятым работникам. Она составит 100% от уплаченного в 2019 году подоходного налога. Сейчас те, кто работает индивидуально, получают чуть менее 260 евро в месяц.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.