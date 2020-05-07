Listen to «Какие пособия предусмотрены самозанятым гражданам» on Spreaker.

Самозанятым жителям страны во время карантина выплачивается пособие в размере 257 евро в месяц. До начала мая эти деньги получили более 55 тысяч человек. Однако решением правительства по завершении карантина другой финансовой помощи этой категории работников не намечено. Она предусмотрена только тем, кто лишился работы и зарегистрировался в Службе занятости. Такие люди получат пособие в размере 200 евро.

Председатель Ассоциации мелких и средних предпринимателей Зита Сорокене разочарована помощью государства. По ее словам, 257 евро самозанятым жителям – это небольшая сумма. Ассоциация предлагает выделять субсидии для того, чтобы бизнес смог встать на ноги. Это может быть единовременная дотация. Сорокене напоминает, что в Германии мелкому и среднему бизнесу выделено по 9 тысяч евро субсидий. Она считает, что власти протежируют крупный бизнес, так как все послабления карантина — именно ему на руки.