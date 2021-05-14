Какие прививки важно сделать перед летним отпуском

Недавний опрос показал, что за время карантина наши сограждане соскучились по поездкам в тёплые края. Если наступающим летом представится возможность путешествовать – есть ли прививки, о которых важно вспомнить перед отпуском?

Конечно же, первым пунктом надо будет решать вопрос с прививкой от COVID-19. Далее – при поездке в любую страну рекомендуется провести ревизию и убедиться, что вы привиты от всего, от чего должны быть привиты. Все остальное зависит от того, куда вы направляетесь.

Если это отдых на природе, в лесу, то прививка от клещевого энцефалита будет первая в списке. Если вам необходимо поехать в Азию, то не менее чем за 10 дней до отъезда следует сделать прививку от гепатита А. Если ваш путь лежит, например, в центральную Африку, то крайне желательна прививка от менингококковой инфекции. Важно и то, как вы будете проводить свой отпуск: снимать хижину у аборигенов в джунглях, поедете на сафари или в пятизвездочный отель. Рекомендации будут отличаться.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на раздел для путешественников от Центра по контролю за заболеваниями США. Там можно выбрать страну и получить актуальные рекомендации.

Если человеку не делали прививки в детстве или данные не сохранились, можно ли начать вакцинацию во взрослом возрасте?

Начинать вакцинацию можно в любом возрасте. Можно определить, от каких инфекций нужна защита, и сделать от них прививки тем количеством доз, которое актуально для взрослых и специфических показаний для конкретного состояния.

Полностью непривитые взрослые могут для начала реализовать программу-минимум:

Визит №1 — первая прививка от гепатита В, дифтерии-столбняка, кори-краснухи-паротита (это 3 – 4 укола в зависимости от того, какие вакцины будут в наличии).

Визит №2 — через 1 месяц после первого визита — еще одна доза от гепатита В и вторая доза от дифтерии и столбняка.

Визит №3 — через 5 месяцев после второго визита — третья доза вакцины от гепатита В, вторая доза от дифтерии и столбняка.

Все остальное — по показаниям и/или по желанию.

Точно такая же логика применяется, если человек не имеет данных о предшествовавшей вакцинации. Можно считать его непривитым. Наличие иммунитета к той или иной инфекции никак не влияет на риски вакцинации.

Есть ли группы людей, которым обязательно нужна вакцинация?

Вакцинация — это метод профилактики инфекций на популяционном уровне. Она проводится от тех инфекций, которые либо не лечатся, либо лечение малоэффективно, либо его сложно начать вовремя, и при этом эти инфекции калечат или убивают весьма ощутимое количество людей.

В первую очередь речь, конечно, о детях. Вакцинация буквально спасает им жизни. Сейчас не так заметно, что причиной спокойствия является то, что большинство привито. Поэтому прививки нужны всем, кому они показаны и не противопоказаны. Мы не можем отказаться от этого эффективного способа борьбы с болезнями.

Какие есть противопоказания для вакцинации во взрослом возрасте?

Противопоказания для вакцинации практически одинаковы в любом возрасте. Плановые прививки не проводят в период обострения различных хронических заболеваний, в активной фазе болезни. В эти периоды просто другие приоритеты, а естественное течение заболевания, например ухудшение состояния, может быть ложно воспринято как следствие прививки. Но в случае необходимости экстренной вакцинации прививают даже в таком состоянии, так как польза от профилактики превышает возможный риск.

Некоторые состояния приводят к тому, что вакцинация на их фоне будет неэффективной. Зачем делать прививку, которая окажется бесполезной, если можно немного подождать и сделать ее тогда, когда она сработает в полной мере. Такие противопоказания не редкость. Так, живые инъекционные вакцины не делают в течение месяца после инфекционного заболевания, которое протекало с лихорадкой, а неживые вакцины не делают людям с подавленной иммунной системой. Они не опасны, просто не сработают.

Некоторые вакцины могут быть не противопоказаны, а просто не показаны, поскольку экономическая эффективность от такой вакцинации низкая, слишком мало предотвращенных болезней и смертей. Поэтому для ряда вакцин определены так называемые «группы риска» — это пациенты с определенными признаками, которых прививать целесообразно.

Таких состояний, которые бы снижали безопасность вакцинации, очень мало. Для неживых вакцин — это тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины в анамнезе, выявленная либо при введении самой вакцины в прошлом, либо другой вакцины с аналогичными компонентами, либо вследствие контакта с этими веществами в составе других продуктов (еды, косметики, средств гигиены). Иммунокомпрометированным людям противопоказаны живые вакцины. Ослабленные патогены в их составе могут слишком сильно активничать, не встречая сопротивления со стороны иммунной системы, подавленной какой-то болезнью. В любом случае, полный перечень противопоказаний обычно содержится в инструкции к каждой вакцине.

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