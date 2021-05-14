Вакцинация Новости

Какие прививки важно сделать перед летним отпуском

Автор Анжелика Орлёнок 15
Какие прививки важно сделать перед отпуском

Недавний опрос показал, что за время карантина наши сограждане соскучились по поездкам в тёплые края. Если наступающим летом представится возможность путешествовать – есть ли прививки, о которых важно вспомнить перед отпуском?

Конечно же, первым пунктом надо будет решать вопрос с прививкой от COVID-19. Далее – при поездке в любую страну рекомендуется провести ревизию и убедиться, что вы привиты от всего, от чего должны быть привиты. Все остальное зависит от того, куда вы направляетесь.

Если это отдых на природе, в лесу, то прививка от клещевого энцефалита будет первая в списке. Если вам необходимо поехать в Азию, то не менее чем за 10 дней до отъезда следует сделать прививку от гепатита А. Если ваш путь лежит, например, в центральную Африку, то крайне желательна прививка от менингококковой инфекции. Важно и то, как вы будете проводить свой отпуск: снимать хижину у аборигенов в джунглях, поедете на сафари или в пятизвездочный отель. Рекомендации будут отличаться.

Специалисты рекомендуют ориентироваться на раздел для путешественников от Центра по контролю за заболеваниями США. Там можно выбрать страну и получить актуальные рекомендации.

Если человеку не делали прививки в детстве или данные не сохранились, можно ли начать вакцинацию во взрослом возрасте?

Начинать вакцинацию можно в любом возрасте. Можно определить, от каких инфекций нужна защита, и сделать от них прививки тем количеством доз, которое актуально для взрослых и специфических показаний для конкретного состояния.

Полностью непривитые взрослые могут для начала реализовать программу-минимум:

  • Визит №1 — первая прививка от гепатита В, дифтерии-столбняка, кори-краснухи-паротита (это 3 – 4 укола в зависимости от того, какие вакцины будут в наличии).
  • Визит №2 — через 1 месяц после первого визита — еще одна доза от гепатита В и вторая доза от дифтерии и столбняка.
  • Визит №3 — через 5 месяцев после второго визита — третья доза вакцины от гепатита В, вторая доза от дифтерии и столбняка.

Все остальное — по показаниям и/или по желанию.

Точно такая же логика применяется, если человек не имеет данных о предшествовавшей вакцинации. Можно считать его непривитым. Наличие иммунитета к той или иной инфекции никак не влияет на риски вакцинации.

Есть ли группы людей, которым обязательно нужна вакцинация?

Вакцинация — это метод профилактики инфекций на популяционном уровне. Она проводится от тех инфекций, которые либо не лечатся, либо лечение малоэффективно, либо его сложно начать вовремя, и при этом эти инфекции калечат или убивают весьма ощутимое количество людей.

В первую очередь речь, конечно, о детях. Вакцинация буквально спасает им жизни. Сейчас не так заметно, что причиной спокойствия является то, что большинство привито. Поэтому прививки нужны всем, кому они показаны и не противопоказаны. Мы не можем отказаться от этого эффективного способа борьбы с болезнями.

Какие есть противопоказания для вакцинации во взрослом возрасте?

Противопоказания для вакцинации практически одинаковы в любом возрасте. Плановые прививки не проводят в период обострения различных хронических заболеваний, в активной фазе болезни. В эти периоды просто другие приоритеты, а естественное течение заболевания, например ухудшение состояния, может быть ложно воспринято как следствие прививки. Но в случае необходимости экстренной вакцинации прививают даже в таком состоянии, так как польза от профилактики превышает возможный риск.

Некоторые состояния приводят к тому, что вакцинация на их фоне будет неэффективной. Зачем делать прививку, которая окажется бесполезной, если можно немного подождать и сделать ее тогда, когда она сработает в полной мере. Такие противопоказания не редкость. Так, живые инъекционные вакцины не делают в течение месяца после инфекционного заболевания, которое протекало с лихорадкой, а неживые вакцины не делают людям с подавленной иммунной системой. Они не опасны, просто не сработают.

Некоторые вакцины могут быть не противопоказаны, а просто не показаны, поскольку экономическая эффективность от такой вакцинации низкая, слишком мало предотвращенных болезней и смертей. Поэтому для ряда вакцин определены так называемые «группы риска» — это пациенты с определенными признаками, которых прививать целесообразно.

Таких состояний, которые бы снижали безопасность вакцинации, очень мало. Для неживых вакцин — это тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины в анамнезе, выявленная либо при введении самой вакцины в прошлом, либо другой вакцины с аналогичными компонентами, либо вследствие контакта с этими веществами в составе других продуктов (еды, косметики, средств гигиены). Иммунокомпрометированным людям противопоказаны живые вакцины. Ослабленные патогены в их составе могут слишком сильно активничать, не встречая сопротивления со стороны иммунной системы, подавленной какой-то болезнью. В любом случае, полный перечень противопоказаний обычно содержится в инструкции к каждой вакцине.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Леван Горозия

Леван Горозия перепел Бориса Гребенщикова

Автор Эвелина Никанорова
О «рождественском туризме» и древних курганах

О «рождественском туризме» и древних курганах

Автор Анжелика Орлёнок
DJ SMASH И MORGENSHTERN

Моргенштерн с Dj Smash спел про «‎Новую волну»‎

Автор Эвелина Никанорова
С 1 марта можно подавать налоговые декларации

С 1 марта можно подавать налоговые декларации

Автор RUSRADIO LT
ДжиАш & Вито - Доза романтики

ДжиАш & Вито презентуют композицию «Доза романтики»

Автор RUSRADIO LT
Частный город для бизнесменов и удаленщиков

В Гондурасе строят город для бизнесменов и удалёнщиков

Автор Эвелина Никанорова
Произошла утечка нефтепродуктов

Произошла утечка нефтепродуктов

Автор RUSRADIO LT
Татьяна Штейнбук

О том, как за время между двумя карантинами направить свою жизнь в новое русло

Автор Анжелика Орлёнок
Президент призвал придерживаться строгого карантина

Президент призвал придерживаться строгого карантина

Автор RUSRADIO LT