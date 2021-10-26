Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Все ли продукты можно держать в холодильнике? Оказывается, нет. А для некоторых продуктов холод и вовсе противопоказан. Итак, какие это продукты?

Лук, чеснок и картофель

Лук и чеснок в холодильнике быстро становятся мягкими. А это ведь не то их состояние, которое нам нужно, правда? Луку требуется воздух, а в холодильнике он может даже заплесневеть. Поэтому для него лучший вариант – сетчатая сумка, которая позволит циркулировать воздуху. Только не держите лук рядом с картофелем, который, кстати, тоже нельзя класть в холодильник, чтобы не испортить его вкус. А вот если вы очистите или нарежете лук, то переместить его в холодильник будет очень правильным решением. Единственный совет – если не хотите, чтобы все продукты в холодильнике пропахли луком, кладите его в посуду с крышкой.

Ну а чеснок в холодильнике может прорасти. Единственное обязательное условие для чеснока – тоже хорошая вентиляция. Поэтому он прекрасно проживет несколько месяцев в любом сухом месте. Да, а картофель правильнее всего положить в бумажный пакет (ни в коем случае не целлофановый) и убрать в кладовку.

Помидоры и огурцы

Помидоры любят воздух и отлично сохраняются при комнатной температуре. Да и на вкус они будут гораздо вкуснее, чем холодные. А вот огурцы лучше сохранятся в холодильнике. Для этого их советуют складывать в отделение для овощей. Есть и ещё вариант – завернуть каждый огурчик в бумагу, а затем сложить их все в целлофановый пакет.

Бананы, яблоки и груши

Бананы лучше не класть в холодильник, потому что на воздухе они лучше сохраняют свои полезные вещества. Яблоки и груши в холодильнике надо хранить в том случае, если они созревшие. В остальных случаях лучше оставить при комнатной температуре – так они не потеряют полезные вещества и останутся гораздо более вкусными.

Цитрусовые

Лимоны и лаймы, апельсины и грейпфруты. Все эти плоды лучше не класть в холодильник. Там они быстро вянут и размягчаются.

Свежая зелень

Букетик укропа, петрушки, базилика или кинзы, конечно, можно ненадолго убрать в холодильник. Но надо помнить, что там они довольно быстро завянут. Да и витаминов в них останется гораздо меньше. Поэтому правильнее их будет мелко нарубить, положить в полиэтиленовый мешочек и убрать в морозилку.

Мёд

Наверное, все знают, что в холодильнике он быстро становится твердым и засахаривается. Для того чтобы мёд долго оставался мягким, лучше хранить его просто в темном месте. Настоящий мёд, как мы знаем, хранится очень долго.

Ну и, наконец, не стоит держать в холодильнике такие продукты, как авокадо, оливковое масло, кофе и шоколад. Если же вы, например, уезжаете в отпуск, и вам надо сохранить хлеб, лучше его заморозить. Дело в том, что в обычной камере холодильника из хлеба быстро испарится влага, и он станет чёрствым.