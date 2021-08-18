Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

Министерство здравоохранения подготовило требования к деятельности разных отраслей бизнеса, которые действуют в период до 13 сентября.
1. Общественное питание
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМ
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
|РАЗРЕШАЕТСЯ
* у одного столика могут находиться не более двух человек в закрытом помещении и не более пяти – на воздухе (исключение – члены одной семьи или одного домашнего хозяйства)
|РАЗРЕШАЕТСЯ
* не ограничивать число людей за столиком
* предоставлять пищу по принципу самообслуживания, когда пищу кладут себе в тарелку сами посетители
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
* не находясь за столом, следует надевать защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства)
|РЕКОМЕНДУЕТСЯ
* не находясь за столом, надевать защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства)
* соблюдать между посетителями дистанцию 2 м
|ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* предоставлять пищу по принципу самообслуживания, когда пищу кладут себе в тарелку сами посетители
2. Услуги, предоставляемые контактным способом; магазины, рынки и другие места торговли; места отдыха и досуга, игорные дома (казино) и игровые автоматы, салоны бинго; услуги проживания
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМ
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);
* в закрытых помещениях соблюдать безопасную дистанцию 2 м, оборудовать перегородки между рабочими местами;
* управлять потоками работников предоставляя разное время начала работы, обеденного перерыва и завершения работы;
* в местах, где собираются очереди, обозначить обязательную дистанцию;
* предоставлять информацию о том, что в помещении обязательно следует носить защитные маски.
|РЕКОМЕНДУЕТСЯ
* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);
* в закрытых помещениях соблюдать безопасную дистанцию 2 м;
* оборудовать перегородки между рабочими местами;
* в местах, где собираются очереди, обозначить обязательную дистанцию.
3. Мероприятия в закрытых помещениях
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМ
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);
* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;
* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей (участников);
* организовать питание в предназначенных для этого местах;
* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* заполнять более 75% сидячих мест;
* находиться на мероприятии стоя;
* принимать пищу во время мероприятия в зале, в непредназначенных для этого местах;
* приходить на мероприятие с признаками болезни.
|РАЗРЕШАЕТСЯ
* не ограничивать число зрителей
* если число зрителей не превышает 500, во время мероприятия в зале можно принимать пищу.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
* если число зрителей не превышает 500, носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), соблюдать безопасную дистанцию, контролировать потоки людей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей (участников);
* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;
* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.
* если число зрителей превышает 500, носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), контролировать потоки людей;
* в мероприятии могут принимать участие только здоровые люди.
4. Мероприятия на открытом воздухе
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМ
|КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
|РАЗРЕШАЕТСЯ
* не ограничивать число зрителей;
* на некоммерческих мероприятиях, продолжительность которых составляет менее 2 часов, зрители и (или) участники мероприятия могут находиться как на сидячих, так и на стоячих местах. Кроме того, для этих мероприятий не обязательно осуществлять регистрацию зрителей или распространять билеты электронным способом;
ОБЯЗАТЕЛЬНО
* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;
* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей/участников (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов);
* организовать питание в предназначенных для этого местах;
* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), если не выдерживается дистанция в 2 метра;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
* находиться на мероприятии стоя (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов);
* приходить на мероприятие с признаками болезни.
|РАЗРЕШАЕТСЯ
* не ограничивать число зрителей;
* находиться на мероприятии как стоя, так и сидя;
* если число зрителей не превышает 500, во время мероприятия можно принимать пищу не только в специально предназначенных для этого местах.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), если не выдерживается дистанция в 2 метра;
ОБЯЗАТЕЛЬНО
* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей/участников;
* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;
* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.
* в мероприятии могут принимать участие только здоровые люди.
Отмечается, что за несоблюдение требований административная ответственность применяется к поставщику услуг. Штраф – от 1500 до 6000 евро.
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