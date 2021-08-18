Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

РАЗРЕШАЕТСЯ * не ограничивать число зрителей; * на некоммерческих мероприятиях, продолжительность которых составляет менее 2 часов, зрители и (или) участники мероприятия могут находиться как на сидячих, так и на стоячих местах. Кроме того, для этих мероприятий не обязательно осуществлять регистрацию зрителей или распространять билеты электронным способом; ОБЯЗАТЕЛЬНО * участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой; * распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей/участников (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов); * организовать питание в предназначенных для этого местах; * соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности. РЕКОМЕНДУЕТСЯ * носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), если не выдерживается дистанция в 2 метра; ЗАПРЕЩАЕТСЯ * находиться на мероприятии стоя (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов); * приходить на мероприятие с признаками болезни.