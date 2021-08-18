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Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

Автор Анжелика Орлёнок 8
Какие требования действуют для разных отраслей бизнеса до 13 сентября

Министерство здравоохранения подготовило требования к деятельности разных отраслей бизнеса, которые действуют в период до 13 сентября.

1. Общественное питание

КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМКОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
РАЗРЕШАЕТСЯ

* у одного столика могут находиться не более двух человек в закрытом помещении и не более пяти – на воздухе (исключение – члены одной семьи или одного домашнего хозяйства)

РАЗРЕШАЕТСЯ

* не ограничивать число людей за столиком

* предоставлять пищу по принципу самообслуживания, когда пищу кладут себе в тарелку сами посетители

ОБЯЗАТЕЛЬНО

* не находясь за столом, следует надевать защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

* не находясь за столом, надевать защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства)

* соблюдать между посетителями дистанцию 2 м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

* предоставлять пищу по принципу самообслуживания, когда пищу кладут себе в тарелку сами посетители

 

2. Услуги, предоставляемые контактным способом; магазины, рынки и другие места торговли; места отдыха и досуга, игорные дома (казино) и игровые автоматы, салоны бинго; услуги проживания

КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМКОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ОБЯЗАТЕЛЬНО

* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);

* в закрытых помещениях соблюдать безопасную дистанцию 2 м, оборудовать перегородки между рабочими местами;

* управлять потоками работников предоставляя разное время начала работы, обеденного перерыва и завершения работы;

* в местах, где собираются очереди, обозначить обязательную дистанцию;

* предоставлять информацию о том, что в помещении обязательно следует носить защитные маски.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);

* в закрытых помещениях соблюдать безопасную дистанцию 2 м; 

* оборудовать перегородки между рабочими местами;

* в местах, где собираются очереди, обозначить обязательную дистанцию.

 

3. Мероприятия в закрытых помещениях

КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМКОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ОБЯЗАТЕЛЬНО

* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства);

* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;

* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей (участников);

* организовать питание в предназначенных для этого местах;

* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

* заполнять более 75% сидячих мест;

* находиться на мероприятии стоя;

* принимать пищу во время мероприятия в зале, в непредназначенных для этого местах;

* приходить на мероприятие с признаками болезни.

РАЗРЕШАЕТСЯ

* не ограничивать число зрителей

* если число зрителей не превышает 500, во время мероприятия в зале можно принимать пищу.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

* если число зрителей не превышает 500, носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), соблюдать безопасную дистанцию, контролировать потоки людей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей (участников);

* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;

* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.

* если число зрителей превышает 500, носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), контролировать потоки людей;

* в мероприятии могут принимать участие только здоровые люди.

 

4. Мероприятия на открытом воздухе

КОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ БЕЗ «ПАСПОРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И С НИМКОГДА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ТОЛЬКО С «ПАСПОРТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
РАЗРЕШАЕТСЯ

* не ограничивать число зрителей;

* на некоммерческих мероприятиях, продолжительность которых составляет менее 2 часов, зрители и (или) участники мероприятия могут находиться как на сидячих, так и на стоячих местах. Кроме того, для этих мероприятий не обязательно осуществлять регистрацию зрителей или распространять билеты электронным способом;

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;

* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей/участников (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов);

* организовать питание в предназначенных для этого местах;

* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), если не выдерживается дистанция в 2 метра;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

* находиться на мероприятии стоя (за исключением некоммерческих мероприятий, продолжительность которых составляет менее 2 часов);

* приходить на мероприятие с признаками болезни.

РАЗРЕШАЕТСЯ

* не ограничивать число зрителей;

* находиться на мероприятии как стоя, так и сидя;

* если число зрителей не превышает 500, во время мероприятия можно принимать пищу не только в специально предназначенных для этого местах.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

* носить защитные средства, прикрывающие нос и рот (маски для лица, респираторы, другие средства), если не выдерживается дистанция в 2 метра;

ОБЯЗАТЕЛЬНО

* распространять билеты электронным способом или осуществлять регистрацию зрителей/участников;

* участников и зрителей разделять на сектора по 500 человек, обеспечивая при этом, чтобы потоки из разных секторов не пересекались между собой;

* соблюдать другие требования общественной гигиены и безопасности.

* в мероприятии могут принимать участие только здоровые люди.

Отмечается, что за несоблюдение требований административная ответственность применяется к поставщику услуг. Штраф – от 1500 до 6000 евро.

Больше информации – по ссылке.

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