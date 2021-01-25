Какие выплаты положены при рождении ребенка

Выплата по присмотру за ребенком учащегося, студента

Выплачивается до исполнения ребенку 2 лет, если:

– у родителей нет права на выплаты по присмотру за ребенком из «Содры»;

– родители не достигли возраста 26 лет и учатся или учились по программе формального профессионального обучения или высшей школе по постоянной программе;

– родители не достигли возраста 30 лет и учатся или учились в докторантуре или резидентуре