Главная новость Новости Социальная информация

Какие выплаты положены при рождении ребенка

Автор Анжелика Орлёнок 38
Какие выплаты положены при рождении ребенка

Министерство социальной защиты и труда разместило на своих страницах информацию, которая будет важна для каждой работающей беременной женщины, недавно родившей ребенка, кормящей. Работодатели также не должны забывать об условиях труда беременных женщин, которые регулируются различными законодательными актами, а также о гарантиях, соблюдать которые должен каждый ответственный работодатель.

 

Выплаты по материнству в период отпуска по беременности и рождению ребенка77,58% от зарплаты «на бумаге»За 126 календарных дней, но зависит от конкретной ситуацииВыплачивается, когда у матери или отца есть 12-месячный стаж за последние 24 мес.
Выплаты по отцовству при рождении ребенка77,58% от зарплаты «на бумаге»За 30 календарных дней
Выплаты по присмотру за ребенком до исполнения ребенку 1 года77,58% от зарплаты «на бумаге»Ежемесячно
Выплаты по присмотру за ребенком до исполнения ребенку 2 лет1-й год – 54,31% от зарплаты «на бумаге»

2-1 год -31,03% от зарплаты «на бумаге» (при устройстве на работу выплаты не снижаются)

Ежемесячно

– Обращаться в «Содру»

Единовременное пособие при рождении ребенка440 евроЕдиновременноВыплачивается на всех детей
Выплата при рождении более чем одного ребенка: двойняшек, тройняшек и т.п.160 евро – 2 детей

320 евро – 3 детей

+160 евро за каждого последующего ребенка

ЕжемесячноВыплачивается одному из родителей до достижения ребенком возраста 2 лет
Детские деньги70 евроЕжемесячноВыплачивается на всех детей до 18 лет, или до 21 года, если обучается по общеобразовательной программе
Дополнительная выплата к детским деньгам41 евроЕжемесячноВыплачивается на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных или малообеспеченных семей
Выплата на ребенка военнообязанного60 евро ЕжемесячноВыплачивается в период обязательной начальной воинской службы
Выплата по присмотру за ребенком учащегося, студента240 евроЕжемесячноВыплачивается до исполнения ребенку 2 лет, если:

– у родителей нет права на выплаты по присмотру за ребенком из «Содры»;

– родители не достигли возраста 26 лет и учатся или учились по программе формального профессионального обучения или высшей школе по постоянной программе;

– родители не достигли возраста 30 лет и учатся или учились в докторантуре или резидентуре

Единовременная выплата беременной женщине257 евроЕдиновременноВыплачивается женщинам, у которых нет права на выплаты по материнству из «Содры», когда до планируемой даты родов остается 70 календарных дней

– Обращаться в самоуправление или заполнить заявление в www.spis.lt

Источник

 

Метки:

Актуальные новости

Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Мэрия Вильнюса предложила сохранить рождественские елки

Автор RUSRADIO LT

Как отвлечь подростка от гаджета и заинтересовать книгой. 5 советов специалиста

Автор RUSRADIO LT

По поводу тестирования на коронавирус теперь можно обращаться онлайн

Автор RUSRADIO LT
Отношение к работе не связано с датой рождения

Отношение к работе не связано с датой рождения

Автор RUSRADIO LT

Центр общественного здоровья открыл временный телефонный центр

Автор RUSRADIO LT

Худшими подарками на Новый год россияне считают одежду и сувениры

Автор Эвелина Никанорова
Вильнюсу исполняется 698 лет

Вильнюсу исполняется 698 лет

Автор RUSRADIO LT
Полиция будет реагировать на сообщения о вечеринках

Полиция будет реагировать на сообщения о вечеринках

Автор RUSRADIO LT

Говорят, что коронавирус не опаснее гриппа

Автор RUSRADIO LT