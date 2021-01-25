Какие выплаты положены при рождении ребенка

Министерство социальной защиты и труда разместило на своих страницах информацию, которая будет важна для каждой работающей беременной женщины, недавно родившей ребенка, кормящей. Работодатели также не должны забывать об условиях труда беременных женщин, которые регулируются различными законодательными актами, а также о гарантиях, соблюдать которые должен каждый ответственный работодатель.
|Выплаты по материнству в период отпуска по беременности и рождению ребенка
|77,58% от зарплаты «на бумаге»
|За 126 календарных дней, но зависит от конкретной ситуации
|Выплачивается, когда у матери или отца есть 12-месячный стаж за последние 24 мес.
|Выплаты по отцовству при рождении ребенка
|77,58% от зарплаты «на бумаге»
|За 30 календарных дней
|Выплаты по присмотру за ребенком до исполнения ребенку 1 года
|77,58% от зарплаты «на бумаге»
|Ежемесячно
|Выплаты по присмотру за ребенком до исполнения ребенку 2 лет
|1-й год – 54,31% от зарплаты «на бумаге»
2-1 год -31,03% от зарплаты «на бумаге» (при устройстве на работу выплаты не снижаются)
|Ежемесячно
– Обращаться в «Содру»
|Единовременное пособие при рождении ребенка
|440 евро
|Единовременно
|Выплачивается на всех детей
|Выплата при рождении более чем одного ребенка: двойняшек, тройняшек и т.п.
|160 евро – 2 детей
320 евро – 3 детей
+160 евро за каждого последующего ребенка
|Ежемесячно
|Выплачивается одному из родителей до достижения ребенком возраста 2 лет
|Детские деньги
|70 евро
|Ежемесячно
|Выплачивается на всех детей до 18 лет, или до 21 года, если обучается по общеобразовательной программе
|Дополнительная выплата к детским деньгам
|41 евро
|Ежемесячно
|Выплачивается на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных или малообеспеченных семей
|Выплата на ребенка военнообязанного
|60 евро
|Ежемесячно
|Выплачивается в период обязательной начальной воинской службы
|Выплата по присмотру за ребенком учащегося, студента
|240 евро
|Ежемесячно
|Выплачивается до исполнения ребенку 2 лет, если:
– у родителей нет права на выплаты по присмотру за ребенком из «Содры»;
– родители не достигли возраста 26 лет и учатся или учились по программе формального профессионального обучения или высшей школе по постоянной программе;
– родители не достигли возраста 30 лет и учатся или учились в докторантуре или резидентуре
|Единовременная выплата беременной женщине
|257 евро
|Единовременно
|Выплачивается женщинам, у которых нет права на выплаты по материнству из «Содры», когда до планируемой даты родов остается 70 календарных дней
– Обращаться в самоуправление или заполнить заявление в www.spis.lt