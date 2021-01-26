Каких послаблений карантина можно будет ожидать?

В Литве во второй половине или конце февраля предлагается открыть магазины с отдельным входом, а также разрешить работу центров лыжного спорта.

Такие послабления могут вступить в силу во второй половине или в конце февраля. Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что ограничения будут смягчаться лишь с учетом количества заболеваний.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте также представила дополнительные предложения по ослаблению карантинных ограничений. По ее словам, будет предложено разрешить оказание косметических услуг (стрижка и маникюр).

До 1 марта останется рекомендация, по возможности, выбирать удаленную работу как в государственном, так и в частном секторе, за исключением тех функций, выполнение которых необходимо на рабочем месте. Начиная с 1 марта можно было бы также говорить об открытии галерей и музеев, разрешении личных спортивных тренировок с тренером.

За прошедшие сутки в Литве было зафиксировано 686 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 14 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.