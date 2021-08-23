Какое место – самое безопасное в любом автомобиле?

Только в 2019 году около 4,5 млн жителей во всём мире получили серьёзные травмы во время различных ДТП. Несмотря на то, что производители автомобилей год от года совершенствуют их безопасность, количество травм и смертей не уменьшается. Не секрет, что навыки безопасного вождения помогут избежать ДТП в большинстве случаев. Однако что делать, если вы не водитель? Как чувствовать себя в безопасности, будучи пассажиром? Хорошая новость заключается в том, что если знать, где и как сидеть в автомобиле, можно уменьшить вероятность серьёзных увечий.

Если вы летали в самолёте, там наверняка показывали, как приготовиться к удару. Необходимо закрыть лицо руками и прижать голову к креслу, находящемуся впереди. Однако это в самолёте. В автомобиле всё несколько иначе. При езде в автомобиле необходимо сидеть вертикально, как будто вы сидите на стуле. Ноги при этом должны быть на полу, а спина – максимально прижата к спинке сиденья.

Производители автомобилей создают подушки безопасности с расчётом на то, что все пассажиры в автомобиле будут сидеть в вертикальном положении. Если вы сидите, скрестив ноги, положив их на приборную панель, или лежите на заднем сидении, то подушки безопасности вам вряд ли помогут.

Безусловно, это не единственный способ избежать травм или ещё более печального исхода. Самым главным всё же остаётся ремень безопасности, который большинство пассажиров, сидящих на заднем сидении, по какой-то причине игнорирует. Также во время ДТП большую роль играют подголовники. Правильно отрегулированный подголовник поможет избежать травм шеи.

Что же касается самого безопасного места в автомобиле, то оно находится посередине заднего сиденья. Заднее сиденье более защищено во время прямого столкновения. При этом оно не настолько безопасно во время боковых столкновений. Середина заднего сиденья – это, по сути, центр автомобиля, где пассажир защищён со всех сторон. Однако это место является самым безопасным только когда пассажир пристёгнут ремнём безопасности.

Берегите себя! Пристёгивайтесь!

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