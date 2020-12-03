Какую елочку купить и как за ней правильно ухаживать?

Кто-то покупает рождественскую елочку перед самым праздником. А кому-то нравится установить хвойное деревце задолго до наступления праздника, и тем самым создать в доме радостный предрождественский уют. Как правильно ухаживать за купленной елочкой, чтобы она подольше оставалась крепкой? С этим вопросом мы обратились к представителю Государственного лесничества Литвы Божене Голубовской. Здравствуйте!

– Добрый день. Совет такой, практичный больше, чем профессиональный, наверное. Я советую не спешить эту елочку ставить внутри дома, дать ей адаптироваться. Можно просто выставить елочку на балконе, может где-то на несколько часов на улице, или в коридоре, только чтобы эта елочка освоилась с другой температурой. Не ставить елочки возле каминов, батарей, а также, если пол обогревается, надо елочку чуть приподнять. Важно, чтобы елочка всегда имела достаточно воды, и чтобы перепад температур был минимальный.

– А чем поливать? Нужны ли какие-то добавки?

– Достаточно обыкновенный водички. Это и экологично, и не советую добавлять какие-то добавки, потому что елочка тоже выделяет все химикаты вместе со своим запахом.

– Скажите, пожалуйста, почему иногда у привозных елок бывает какой-то “не смолистый” запах? Какую елочку вы сами посоветовали бы купить?

– Наверное, елочки все-таки обрабатываются, чтобы они, может быть, дольше не теряли иголки. Но так как я за природу, и только за натуральное, советую, кто бережет природу, воспользоваться не самим деревцем, а ветвями. Но все же, если люди покупают в предназначенном для этого месте, тогда не стоит обрабатывать елочку никакими химикатами – только добавлять воду, и вы ощутите запах леса и Рождества.

– А если купить елочку в горшке – ее ведь можно будет потом и высадить?

– Безусловно. Все ели, купленные в Государственном лесничестве, которые будут в горшках, они с любовью туда высажены, их корневая система не будет повреждена. И потом эту елочку, купленную в горшке, вы сможете высадить в любом месте на своем участке. От имени всех лесничих и сотрудников Государственного лесного предприятия я хочу пожелать всем жителям нашего государства теплого уютного праздника и пахнущего лесом Рождества!