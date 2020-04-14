Listen to «Какую помощь оказывают волонтёры службы 1827 и как отличить их от мошенников» on Spreaker.



Продолжает свою работу Координационный центр волонтёров, добровольцев страны. Это короткий номер 1827, который был создан на время карантина. Мы говорим сегодня с Эдмундасом Якилайтисом о том, что изменилось за последние две недели.

— За это время у нас зарегистрировалось больше 1000 новых добровольцев. Сейчас у нас уже почти 4000 добровольцев. За неделю мы посетили где-то 700-800 домов по всей Литве и решили где-то 2000 разных проблем по телефону. Потому что феномен этого центра такой, что только один из трёх звонков помощи нуждается в направлении конкретного добровольца, а другие проблемы можно решать просто по телефону человеку — позвонить в самоуправление, спросить за него что-то, попросить за него что-то, прислать ему какого-нибудь социального сотрудника, и так далее, и так далее… В банк позвонить, потому что у него карточка закончилось банковская, и так далее. Люди немножко растеряны, они даже сами не решают все проблемы, которые решали до карантина, потому что напряжение, наверное, большое.

— Координационный центр также обещал помочь медикам. Есть ли примеры этого?

— Да, конечно, были примеры. Много примеров. Есть такие семьи, где оба медика — они работают по 15 — 16 часов в сутки в нескольких госпиталях, дети их остаются дома. Наши добровольцы привозят и теплую пищу, и продукты, и мы оказываем разную помощь медикам, потому что у них сейчас самое напряженное время.

— Ещё один вопрос связан с мошенничеством, которое сейчас на фоне пандемии происходит. Как ведут себя добровольцы службы 1827?

— Ну, самое главное, это если к вам приходит доброволец, а вы не звонили, чтобы его позвать, — это ясно, что доброволец пришёл так себе. Или это вообще не доброволец. Или лучше насчёт этого добровольца звонить по другому короткому номеру — 112. Если вы не звонили, и кто-то пришёл, значит это уже не серьёзно. И другая вещь, которая очень важна для всех. Наши добровольцы никогда не берут деньги вперёд. Никогда не надо рассчитываться с добровольцем за продукты, за лекарства, которые ещё не куплены. У нас алгоритм работает так. Доброволец получает задачу, он едет в магазин или в аптеку, покупает то, что нужно человеку, — обычно это бывает пожилой человек, — и тогда привозит это. И человек, если у него нет возможности сделать банковский трансфер, он может деньги под ковриком у квартиры оставить — доброволец забирает, оставляет еду и уезжает. Или он делает банковский трансфер — так это вообще не занимает почти никакого времени, и это самый лучший способ рассчитаться с добровольцем. Никаких наличных. Если возможно делать так, то это даже лучше.

У нас на связи был руководитель Координационного центра добровольцев Литвы.1827 — короткий номер, если вам нужна помощь или вы сами можете её кому-то оказать.