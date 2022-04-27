Помощь Украинцам

Какую помощь в поиске жилья украинцам оказывают в Литве

Автор R•RADIO

Украинцам, которые прибывают в Литву, оказывается всесторонняя помощь. В том числе – и в поиске временного жилья.

Какую помощь в поиске жилья украинцам оказывают в Литве

Помощь в поиске жилья предоставляют, прежде всего, самоуправления страны. Кроме того, – общественная организация Stiprūs Kartu. Вся контактная информация – на сайте stipruskartu.lt и по телефону организации 1827.

Жилье для краткосрочной аренды можно также искать самостоятельно с помощью интернет-сайтов booking.com и airbnb.com. На обоих сайтах можно вести поиск по-украински.

Жилье для аренды на более длительное время можно найти с помощью систем поиска жилья. Наиболее популярные порталы поиска жилья в Литве: aruodas.lt, domoplius.lt, skelbiu.lt. Большинство этих порталов дают информацию на литовском, русском и английском языках.

Источник

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Министр образования приглашает украинцев регистрировать детей в школы

Министр образования приглашает украинцев регистрировать детей в школы

Автор R•RADIO
Льготный кредит для украинских предпринимателей

Льготный кредит для украинских предпринимателей

Автор R•RADIO
Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

Начала работать виртуальная школа для детей из Украины

Автор R•RADIO
Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Украинцы в Литве могут обращаться за бесплатными медицинскими услугами

Автор R•RADIO
Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Клайпедский университет LCC создал Фонд помощи для украинских студентов

Автор R•RADIO
Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Количество мест в группах детских садов планируется увеличить

Автор R•RADIO
Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Минобразования Литвы пригласит украинских детей в бесплатные летние лагеря

Автор R•RADIO
Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Экзамены для учащихся, заканчивающих украинские школы

Автор R•RADIO
Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Автор R•RADIO