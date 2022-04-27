Какую помощь в поиске жилья украинцам оказывают в Литве

Украинцам, которые прибывают в Литву, оказывается всесторонняя помощь. В том числе – и в поиске временного жилья.

Помощь в поиске жилья предоставляют, прежде всего, самоуправления страны. Кроме того, – общественная организация Stiprūs Kartu. Вся контактная информация – на сайте stipruskartu.lt и по телефону организации 1827.

Жилье для краткосрочной аренды можно также искать самостоятельно с помощью интернет-сайтов booking.com и airbnb.com. На обоих сайтах можно вести поиск по-украински.

Жилье для аренды на более длительное время можно найти с помощью систем поиска жилья. Наиболее популярные порталы поиска жилья в Литве: aruodas.lt, domoplius.lt, skelbiu.lt. Большинство этих порталов дают информацию на литовском, русском и английском языках.

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