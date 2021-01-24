Карантин может быть продлен до начала марта, а послабления в нем будут зависеть от числа случаев, говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Пока карантин действует до конца января, решение о его продлении примет правительство.

Министр не стал прогнозировать, когда конкретно можно было бы смягчить условия карантина.

“Это зависит от числа случаев. Сейчас у нас прирост – более 500 случаев в день на 100 тыс. жителей в течение двух недель. Когда число случаев заметно снизится и будет оставаться стабильным 14 дней, тогда можно ожидать постепенного смягчения ограничений”, – сказал Арунас Дулькис.

Вопрос о продлении карантина будет рассмотрен на заседании правительства на этой неделе.

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Из-за того, что в некоторых странах появились новые мутации коронавируса, в Литве вводят более жесткие требования к приезжающим.

На данный момент в большинстве стран ЕС и мира фиксируют новые мутации коронавируса, однако в 7 странах зафиксировано широкое распространение этих штаммов: это Ирландия, Дания, Великобритания и Северная Ирландия, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР.

С 25 января все приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный тест, сделанный за 48 ч. или сдать тест в Литве. Кроме того, все обязаны 14 дней провести в изоляции, с возможностью сокращения срока изоляции до 10 дней, если за свой счет сдадут тест.

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Германия первой в Евросоюзе закупила новый препарат на основе антител для лечения больных COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Германия закупила за 400 млн евро 200 тысяч доз лекарства, которое смягчает протекание заболевание. Подобный препарат давали экс-президенту США Дональду Трампу, когда он заразился коронавирусом.

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Мировой кинематограф продолжает испытывать последствия пандемии.

Премьера фильма “Не время умирать” о Джеймсе Бонде перенесена в третий раз, теперь выход картины ожидается 8 октября. Изначально 25-й фильм об “агенте 007” должен был появиться в кинотеатрах еще в апреле 2020-го.