Карантин может решить демографические проблемы в стране
Май 22, 2020 09:36
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В аптеках в последнее время отмечен значительный рост продаж тестов на беременность.
Психологи предполагают, что последние пару месяцев у людей была возможность уделять друг другу больше времени. А теперь пришла пора считать цыплят.
По словам фармацевтов, обычно спрос на тесты на беременность возрастает после зимних праздников и Дня Валентина.