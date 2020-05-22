Карантин может решить демографические проблемы в стране

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В аптеках в последнее время отмечен значительный рост продаж тестов на беременность.

Психологи предполагают, что последние пару месяцев у людей была возможность уделять друг другу больше времени. А теперь пришла пора считать цыплят.

По словам фармацевтов, обычно спрос на тесты на беременность возрастает после зимних праздников и Дня Валентина.