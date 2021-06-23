Карантин планируется отменить. Решение – на следующей неделе

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации правительство намеревается отменить карантин. Однако конкретные решения по этому вопросу ожидаются на следующей неделе.

При этом специалисты подчеркивают, что опасность вызывает распространение более заразного штамма коронавируса, дельта. Поэтому некоторые ограничения, скорее всего, останутся.

А за минувший день в Литве от коронавируса никто не умер, и это впервые за последние 9 месяцев. Замечательная новость на праздники! Установлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Доля положительных тестов составляет менее 1%. Двухнедельный показатель заболеваемости снизился до 54 случаев на 100 тысяч населения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.