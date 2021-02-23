Карантин планируется продлить и по окончании февраля

Эксперты предлагают Правительству продлить карантин и после конца февраля.

А также ввести требование носить в общественных местах только медицинские маски или респираторы. В то же время, маски на улице были бы необходимы только в многолюдных местах – если другой человек находится поблизости, на расстоянии менее двух метров.

По словам профессора Университета наук о здоровье Миндаугаса Станкунаса, он с коллегами рекомендует отказаться в закрытых помещениях от разных заменителей медицинских масок – щитков, платочков и пр.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.