Карантин продлен до 16 июня. Обзор решений, принятых на заседании правительства

Сегодня состоялось заседание правительства, на повестке дня которого был целый список вопросов, касающихся темы продления карантина и дальнейшего смягчения его ограничений.

На сегодняшний момент принято решение продлить карантин до 16 июня, однако премьер-министр Саулюс Сквернялис не исключил возможности, что с середины июня карантин может быть вообще отозван.

Итак, с 1 июня:

— Во всех общественных местах можно будет собираться группами более 5 человек. Количество людей не ограничено.

— Отменяется паспортный контроль на границе с Латвией.

— Ресторанам, барам и кафе разрешается работать на час дольше, чем устанавливалось прошлыми ограничениями, — до 23 часов.

— Если в казино, заведениях с игровыми автоматами и др. не предоставляются услуги питания, их время работы не ограничивается.

— Нет запрета прибывать в Литву гражданам стран ЕС, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии и легально проживающим в этих странах лицам, если в государстве, в котором они проживают, заболеваемость COVID-19 за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей. Установлено, что министр здравоохранения Аурелиюс Верига каждый понедельник будет объявлять список таких государств. На сегодняшний день на него могут претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

— Изолироваться на 14 дней надо будет людям, прибывающим только из тех стран, которых нет в списке, представленном министром здравоохранения А. Веригой.

— Запрет на прибытие и обязательную изоляцию не распространяется: на военнослужащих НАТО; персонал боевых единиц и членов их семей; людей, занимающихся международными коммерческими перевозками; прибывающих в Литву медиков; высококвалифицированных спортсменов и обслуживающий их персонал, которые прибывают по разрешению Министерства образования, науки и спорта для подготовки и участия в соревнованиях; деятелей искусства, которые прибывают по разрешению Министерства культуры для участия в мероприятиях; журналистов, которые прибывают в Литву с разрешения Министерства иностранных дел; лиц, которые едут транзитом через Литву (возвращаются в свою страну проживания; те, по поводу которых есть прошение от другого государства; моряки).

— С 1 по 16 июня временно возобновляется пограничный контроль

Кроме того, с 1 по 15 июня разрешено проводить культурные, развлекательные, спортивные мероприятия со зрителями с количеством участников не более 300 человек на открытых площадках и не более 100 — на закрытых. При этом на открытых площадках количество участников с 16 июня возрастает до 500, на закрытых площадках — до 150. По-прежнему должна соблюдаться дистанция — не менее одного метра на открытых площадках и не менее двух — на закрытых.