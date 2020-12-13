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Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения со среды 16 декабря

Автор RUSRADIO LT 1173
Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения с понедельника 14 декабря

Ограничивается общение между семейными хозяйствами. В общественном месте могут находится не более 2 человек или представители одной семьи.

Запрещается общаться между семьями, не проживающими вместе. Гулять предлагается только на территории самоуправления в зоне проживания.

Вводятся ограничения деятельности торговых и развлекательных центров предоставляющих контактные услуги. Список уточняется.

Ограничивается передвижение по территории страны, кроме поездок на
работу, в магазин, в медицинские учреждения, к людям с ограниченными возможностями, к объектам личной собственности на территории других
самоуправлений.

Учебные учреждения. Дошкольные учреждения должны перейти на удаленное образование. В случае если родители не могут работать удаленно, самоуправления должны предоставлять услуги таким родителям. Школы остаются на удаленном обучении, а до 3 января будут находится на
каникулах. Правительство вернется к этому вопросу.

Вводятся ограничения деятельности непродовольственных магазинов, торговых и развлекательных центров. Упраздняется ограничения на 20% от парковки. Не ограничивается работа продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных клиник, оптик и ортопедических центров.

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