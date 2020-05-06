Listen to «Карантин продлен до 31 мая. Детские сады откроются с 18 мая» on Spreaker.

Правительство Литвы приняло ряд новых послаблений и продлило карантин. По пунктам:

Карантин продлен до 31 мая.

Купаясь в водоемах и закрытых бассейнах, носить маску не нужно.

С 18 мая откроют детские сады и подготовительные группы, а также дневные центры для людей с ограниченными возможностями. По словам премьера, сейчас идет поиск решения и рассматриваются все возможные варианты, как возобновить обучение учащихся начальных классов.

С 18 мая разрешают деятельность всех салонов красоты и услуг в этом секторе: солярии, тату-салоны, пирсинг. При этом татуировки и пирсинг на лице человека по-прежнему запрещены.

С 18 мая разрешили посещать пациентов в больницах — правда, с позволения лечащего врача и в установленном в больнице порядке. Также разрешают участвовать мужчинам в родах.

С 18 мая разрешается работа стоматологических кабинетов.

С 18 мая офисные работники смогут возвращаться на рабочие места. Это касается как государственного, так и частного секторов. Работодатели должны обеспечить все меры безопасности.

С 18 мая разрешается проводить больше спортивных тренировок на улице, индивидуальные тренировки и тренировки группам до 6 человек в спортивных клубах.

С 18 мая разрешаются мероприятия на открытом воздухе с участием до 30 человек — если соблюдается безопасное расстояние между участниками и мероприятие проходит без остановок. А с 30 мая разрешаются мероприятия с участием до 30 человек в закрытых помещениях, если мероприятия проходят без остановок и соблюдается безопасное расстояние между людьми.