Карантин продлен до 31 мая. Детские сады откроются с 18 мая
Май 6, 2020 15:02
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Правительство Литвы приняло ряд новых послаблений и продлило карантин. По пунктам:
- Карантин продлен до 31 мая.
- Купаясь в водоемах и закрытых бассейнах, носить маску не нужно.
- С 18 мая откроют детские сады и подготовительные группы, а также дневные центры для людей с ограниченными возможностями. По словам премьера, сейчас идет поиск решения и рассматриваются все возможные варианты, как возобновить обучение учащихся начальных классов.
- С 18 мая разрешают деятельность всех салонов красоты и услуг в этом секторе: солярии, тату-салоны, пирсинг. При этом татуировки и пирсинг на лице человека по-прежнему запрещены.
- С 18 мая разрешили посещать пациентов в больницах — правда, с позволения лечащего врача и в установленном в больнице порядке. Также разрешают участвовать мужчинам в родах.
- С 18 мая разрешается работа стоматологических кабинетов.
- С 18 мая офисные работники смогут возвращаться на рабочие места. Это касается как государственного, так и частного секторов. Работодатели должны обеспечить все меры безопасности.
- С 18 мая разрешается проводить больше спортивных тренировок на улице, индивидуальные тренировки и тренировки группам до 6 человек в спортивных клубах.
- С 18 мая разрешаются мероприятия на открытом воздухе с участием до 30 человек — если соблюдается безопасное расстояние между участниками и мероприятие проходит без остановок. А с 30 мая разрешаются мероприятия с участием до 30 человек в закрытых помещениях, если мероприятия проходят без остановок и соблюдается безопасное расстояние между людьми.
- С 11 мая разрешается практическое обучение на любом виде транспорта. Все участники должны соблюдать правила безопасности.
Кроме того, премьер-министр Литвы общался со своими коллегами из Латвии и Эстонии и после разговора было решено, что с 15 мая жители Литвы, Латвии и Эстонии смогут свободно пересекать границы этих стран. На них не будет распространяться правило двухнедельной самоизоляции. При этом граждане стран Балтии, которые возвращаются из других зарубежных государств, должны будут провести в самоизоляции две недели.
«Только они смогут это делать в своих родных странах», — сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.