Covid-19 Новости

Карантин продлевается еще на месяц, масочный режим ослабляется

Автор Анжелика Орлёнок 492

Правительство приняло решение продлить карантин до 31 марта. При этом разрешается не носить маски на улице, если на расстоянии ближе 2 метров нет других людей. Это ослабление правил вступает в силу с завтрашнего дня.

Правила ношения масок в помещениях остаются прежними. Ограничения на передвижение между муниципалитетами будут действовать как минимум до середины марта.

При этом разрешено передвижение между “кольцевыми” самоуправлениями. Таким образом, чтобы люди, проживающие в соседних муниципалитетах: Алитусском – городском и районном, Каунасском городском и районном, Клайпедском городском и районном, Паневежском городском и районном, Шяуляйском городском и районном, Вильнюсском городском и районном – могли перемещаться между указанными соседними самоуправлениями.

За прошедшие сутки подтвержден 631 новый случай заражения коронавирусом. Скончались 10 человек. Количество положительных тестов составляет 8%. Общее количество заражений – 247 случаев на 100 тыс. жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Мировой Океан

Рекордный показатель температуры Мирового океана

Автор Эвелина Никанорова

Вниманию клиентов компании Simple finance

Автор RUSRADIO LT
Артем Качер

Артём Качер: трек «Стреляй»

Автор Эвелина Никанорова
В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

В каких случаях в период карантина можно покидать свое место жительства

Автор Анжелика Орлёнок
Япония

Правящая партия Японии: на собраниях должно быть больше молчаливых женщин

Автор Эвелина Никанорова
Ярмарки Казюкаса в этом году не будет

Ярмарки Казюкаса в этом году не будет

Автор RUSRADIO LT
Всемирный день азбуки Брайля

Всемирный день азбуки Брайля

Автор Эвелина Никанорова
Национальный центр общественного здоровья проверяет соблюдение карантина

Центр общественного здоровья проверяет соблюдение карантина

Автор RUSRADIO LT
Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Спасатели просят рыбаков не рисковать жизнью

Автор RUSRADIO LT