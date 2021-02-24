Карантин продлевается еще на месяц, масочный режим ослабляется

Правительство приняло решение продлить карантин до 31 марта. При этом разрешается не носить маски на улице, если на расстоянии ближе 2 метров нет других людей. Это ослабление правил вступает в силу с завтрашнего дня.

Правила ношения масок в помещениях остаются прежними. Ограничения на передвижение между муниципалитетами будут действовать как минимум до середины марта.

При этом разрешено передвижение между “кольцевыми” самоуправлениями. Таким образом, чтобы люди, проживающие в соседних муниципалитетах: Алитусском – городском и районном, Каунасском городском и районном, Клайпедском городском и районном, Паневежском городском и районном, Шяуляйском городском и районном, Вильнюсском городском и районном – могли перемещаться между указанными соседними самоуправлениями.

За прошедшие сутки подтвержден 631 новый случай заражения коронавирусом. Скончались 10 человек. Количество положительных тестов составляет 8%. Общее количество заражений – 247 случаев на 100 тыс. жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.