Карантин с 1 июля отменяется, ограничения остаются

Карантин официально отменяется с 1 июля. Он длился более полугода — с начала ноября прошлого года. Но, несмотря на отмену карантина, многие ограничения все же остаются.

В частности, по-прежнему будет действовать «паспорт возможностей». Он будет необходим при проведении массовых мероприятий, в учреждениях питания и в культурной жизни.

Остаются ограничения по количеству людей при предоставлении контактных услуг.

Маски по-прежнему будут обязательны в сфере предоставления услуг – в местах, где осуществляется контактное обслуживание людей. Об этом заявил глава Минздрава Арунас Дулькис.

«Теперь маски обязательны там, где есть контакт между получающим и предоставляющим услуги. Однако правительство, рассматривая постановление, внесло в него и положение о том, что маски по-прежнему настоятельно рекомендуется использовать в закрытых помещениях – там, где осуществляется и внутренняя жизнь учреждений. Не только там, где предоставляются услуги», – добавил Арунас Дулькис.

Таким образом, ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, местах торговли, учреждениях общественного сектора.

«Основное сообщение – ничего сегодня не путайте. Большинство мер – практически все – переносятся из карантинного статуса в статус экстремальной ситуации, за исключением упомянутого мною аспекта ношения масок», – сказал на пресс-конференции глава Минздрава.

Более точные требования будут установлены в ближайшее время. Министр здравоохранения отметил также, что в будущем возможен пересмотр требований или их уточнение.

Напомним, что карантин в Литве введен 7 ноября, он действует до 24:00 час. 30 июня. С 1 июля в стране по-прежнему останется в силе экстремальная ситуация.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.