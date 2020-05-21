Карантин, скорее всего, будет продлен

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Карантин, введенный в Литве в связи с угрозой распространения коронавируса, скорее всего будет продлен, однако останутся минимальные требования, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Мы максимально возвращаемся к нормальной жизни и это слово – карантин – понимаю, что пугает. Психологически не хочется, чтобы он был, но он будет вызывать минимальные неудобства», – добавил премьер-министр.

Саулюс Сквернялис утверждает, что еще некоторое время придется применять определенные ограничения. И именно по этой причине карантин отменять пока нельзя. В случае второй волны правительству будет необходимо быстро реагировать на ситуацию.

«Некоторое время придется ограничивать въезд людей на территорию Литовской Республики, если говорить о тех государствах, в которых эпидемиологическая ситуация не взята под контроль, либо это страны высокого риска, и если говорить об определенных ограничениях хозяйственной деятельности», – сказал премьер.

По его словам, ограничения связаны с мероприятиями, посещением торговых центров, где необходимо регулировать потоки и количество людей, поэтому лучшего режима, чем карантин нет.

По просьбе министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги из повестки заседания Кабмина в среду был исключен вопрос о смягчении карантинных условий — он перенесен на следующую неделю.

Правительству предлагается установить, что с 1 июня будет разрешено проводить мероприятия на открытых пространствах с участниками в количестве до 300 человек, с 16 июня – до 500, с 1 июля – 700, а с 16 июля – 900 человек.

В закрытых помещениях с 1 июня можно будет проводить мероприятия с количеством участников до 100 человек, с 16 июля – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, а с 16 августа – 350 человек.

Карантинный режим в стране был введен с целью остановки распространения коронавируса с 16 марта и пока продолжается до 31 мая.