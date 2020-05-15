Listen to «Карантин смягчен, однако по-прежнему следует быть осторожными» on Spreaker.

Руководитель Центра инфекционных болезней и СПИДа Саулюс Чаплинскас заявил, что и со смягчением карантинного режима необходимо придерживаться разумного принципа — соблюдать безопасную дистанцию, гигиену, в закрытых помещениях носить маску. Напоминаем, что со вчерашнего дня носить маску на улице не обязательно. Однако надевать ее обязательно следует во всех закрытых помещениях и в некоторых местах на открытом воздухе: на рынках, остановках общественного транспорта и на мероприятиях.

В свою очередь, премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что карантин будет отозван сразу, как только исчезнет угроза его распространения. По его словам, решение об отзыве карантина будет приниматься в том случае, если будет возможность ликвидировать угрозу и управлять ее последствиями и рисками после карантина. А ВОЗ призывает страны Европы не расслабляться и быть готовыми ко второй волне заболевания.