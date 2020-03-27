Карантин в Германии. Отличия и сравнения

Нижняя Саксония, как и Германия, находится сейчас на карантине. Правда, не на таком жёстком, как в Италии. Мы можем выходить на улицу. Погода стоит прекрасная, поэтому все этой возможностью пользуются. Можно выходить, правда, только по двое. Если это член семьи, вы можете идти рядом. Если вы хотите прогуляться с подругой, вы должны соблюдать расстояние 2 м друг от друга. Если вы не психически больной человек, то, понятно, вы всё это соблюдаете.

Сады и школы закрыты. Школы на каникулах до Пасхи. Садики также закрыты, есть мобильные группы. Это на тот случай, если вы, например, одинокая мама, воспитываете ребёнка одна и вам некому его оставить, а вы должны работать. Тогда вы можете привести ребёнка туда.

Магазины работают в привычном режиме. Только они и аптеки открыты, всё остальное закрыто. Кассиры отделены специальными защитными плёнками, всё разделено. Но одно из новшеств — это то, что появились Security — охранники. Они стоят у входа в магазин и просто смотрят, чтобы в одно и то же время не собиралось много людей. Правда, сейчас все должны пользоваться тележками этими огромными. Именно это позволяет не приближаться близко друг к другу.

Общественный транспорт ходит, как обычно. Может быть, число автобусов стало меньше. Люди стараются в автобусе соблюдать правило 2 м, поэтому все садятся подальше друг от друга. Многие работают дома.

Больницы справляются на сегодняшний день. Уровень смертности в Германии низкий. Насколько эффективны все эти меры? Говорят, не очень. Потому что каждый день в среднем количество людей, которые заражаются, — 5000 человек, и это, в общем-то, достаточно большая цифра. Но всем оказывается медицинская помощь своевременно. Поэтому волноваться особенно не о чем. Всегда можно позвонить своему врачу, если плохо себя чувствуете. У них у всех есть специальные анкеты такие, опросники. Они вас опросят, и если сочтут нужным отправить вас на тест, то они это, конечно же, сделают. Но, в принципе, если у вас лёгкое недомогание — нужно сидеть дома.

В принципе, настроение спокойное. Единственное, что пугает людей, — я думаю, это повсеместно, — это как мы будем выходить из этой ситуации. Какова будет экономическая обстановка. Вот это, пожалуй, единственное, что сейчас беспокоит людей. Но, в принципе, так — всё спокойно. Никакой такой паники особой нет. Люди просто следуют всем предписаниям, которые нужно выполнять в этой ситуации. Я вам желаю быть здоровыми и не болеть.