Карантин в Израиле. И смех и грех

Что странно — Тель-Авив — город, который без остановки живёт 24 часа в сутки, — сегодня там фактически нет машин. Люди сидят по домам с детьми. И очень много, как все евреи, готовят еду. Поэтому лента инстаграма переполнена тем, что мы приготовили на завтрак, обед, ужин, полдник, и всякими большими перекусами. Потому что в Израиле еда — национальный вид спорта. Все родители стали немножечко и технической поддержкой. В последние три недели дети учатся удаленно. Ну — как сказать — учатся? Если не зависает компьютер, если можно подключиться и получить домашнее задание, ответить и так далее. Но, в принципе, мы перешли на домашнее обучение. Говорят, что это всё продлится еще по крайней мере до конца учебного года. Родители хватаются за голову. Как учить детей и одновременно работать самим? Но еврейская голова придумала много мудрых решений для этого. За последние 17 дней карантина и нахождения дома я приобрела очень много новых нужных навыков. Во-первых, научилась снимать лак-гель. Это, оказывается, гораздо сложнее, чем получить две высшие степени в университете. Без шуток. Второе. Оказалось, что я замечательно умею убирать. Делаю это по 48 раз на день. Не потому, что дома грязно, а потому, что хочется как-то отвлечься. Ну и развлечения. Я думаю, что сегодня самое главное развлечение у нас — это “Zoom”. Там можно научиться открывать бутылку вина. Заниматься спортом. К несчастью, твой тренер тогда тоже может тебя видеть. Поэтому приходится заниматься и не отлынивать. Но для любителей бега, таких как я, во время карантина в Израиле можно выходить только на 100 м от дома. Даже если ты 100 метров в одну сторону ,100 м в другую сторону, — сомнительно, что набегаешь 10 км. Наши семейные ужины проходят по “Zoom”. Даже родители научились смотреть в камеру. Хочу пожелать всем нам не терять оптимизма в этой достаточно сложной ситуации. Во-первых, можно много чему научиться. Не отлынивать от физкультуры, открывать вино. Главное — не забывайте о том, что всё всегда становится на свои места. И как-то успокаивается. Здоровья нам всем. И главное — нашим близким. Берегите себя.