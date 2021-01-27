Covid-19 Новости

Карантин в Литве продлен до 28 февраля

Автор Анжелика Орлёнок 490
Карантин в Литве продлен до 28 февраля

Правительство приняло решение продлить карантин в стране до 28 февраля без изменений.

Сохраняется и запрет на перемещение между самоуправлениями. Отмечается, что карантинные ограничения помогли замедлить распространение коронавируса в Литве, однако показатели заболеваемости по-прежнему высоки. Поэтому значительных послаблений карантина пока не намечается. Их, по мнению комиссии по экстремальным ситуациям, можно будет ожидать лишь в середине февраля, если число заражений будет снижаться.

Правительство приняло решение внимательно следить за информацией и обсуждать возможные послабления карантина каждую неделю.

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