Карантин в Литве продлен до 28 февраля

Правительство приняло решение продлить карантин в стране до 28 февраля без изменений.

Сохраняется и запрет на перемещение между самоуправлениями. Отмечается, что карантинные ограничения помогли замедлить распространение коронавируса в Литве, однако показатели заболеваемости по-прежнему высоки. Поэтому значительных послаблений карантина пока не намечается. Их, по мнению комиссии по экстремальным ситуациям, можно будет ожидать лишь в середине февраля, если число заражений будет снижаться.

Правительство приняло решение внимательно следить за информацией и обсуждать возможные послабления карантина каждую неделю.