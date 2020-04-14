Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён
Апрель 14, 2020 15:47
Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения.
«Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён», — сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.
По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться.
«И сейчас, в условиях карантина, мы говорим о смягчении некоторых условий. Но карантин, как мера, может быть оставлен на более длительное время», — сказал он.