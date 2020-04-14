ПАМЯТКА

Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён

Апрель 14, 2020 15:47

Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения.

«Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён», — сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.

По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться.

«И сейчас, в условиях карантина, мы говорим о смягчении некоторых условий. Но карантин, как мера, может быть оставлен на более длительное время», — сказал он.

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