Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён на более длительный срок, говорит министр здравоохранения.

«Думаю, что реально ожидать, что карантин будет ещё продлён», — сказал Аурелиюс Верига во вторник на пресс-конференции.

По его словам, если карантин будет продлён, то его условия могут меняться.