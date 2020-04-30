ПАМЯТКА

Карантин в разных странах мира

Апрель 30, 2020 13:21

Знакомьтесь с историями простых людей в разных странах мира, как они переживают карантин.

Джемма Брайт, Республика Беларусь

Listen to «Беларусь. Неофициальный карантин» on Spreaker.

Татьяна Ландау, Ганновер Германия

Listen to «Карантин в Германии. Отличия и сравнения» on Spreaker.

Николай Карпенко, Италия

Listen to «Николай Карпенко из Италии: социальная напряженность возрастает» on Spreaker.

Арчил, Грузия

Listen to «Грузия в период карантина: правительство заранее предприняло меры» on Spreaker.

Константин, Австралия

Listen to «Самоизоляция в Австралии: нам нужно брать с них пример» on Spreaker.

Андрей, Эстония

Listen to «Эстония: строгий карантин в Сааремаа, парикмахеры в Таллине работают» on Spreaker.

Даля Рохман, Израиль

Listen to «Карантин в Израиле. И смех и грех» on Spreaker.

Виктория, Латвия

Listen to «КАРАНТИН — как проходит карантин в Латвии» on Spreaker.

Андрей Коваленко, Кишинев, Молдавия

Listen to «Молдова: наши сиделки работали в Италии» on Spreaker.

Михаил, Рига, Латвия

Listen to «Рига. Зубные врачи в скором планируют работать» on Spreaker.

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