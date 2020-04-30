Карантин в разных странах мира
Апрель 30, 2020 13:21
Знакомьтесь с историями простых людей в разных странах мира, как они переживают карантин.
Джемма Брайт, Республика Беларусь
Listen to «Беларусь. Неофициальный карантин» on Spreaker.
Татьяна Ландау, Ганновер Германия
Listen to «Карантин в Германии. Отличия и сравнения» on Spreaker.
Николай Карпенко, Италия
Listen to «Николай Карпенко из Италии: социальная напряженность возрастает» on Spreaker.
Арчил, Грузия
Listen to «Грузия в период карантина: правительство заранее предприняло меры» on Spreaker.
Константин, Австралия
Listen to «Самоизоляция в Австралии: нам нужно брать с них пример» on Spreaker.
Андрей, Эстония
Listen to «Эстония: строгий карантин в Сааремаа, парикмахеры в Таллине работают» on Spreaker.
Даля Рохман, Израиль
Listen to «Карантин в Израиле. И смех и грех» on Spreaker.
Виктория, Латвия
Listen to «КАРАНТИН — как проходит карантин в Латвии» on Spreaker.
Андрей Коваленко, Кишинев, Молдавия
Listen to «Молдова: наши сиделки работали в Италии» on Spreaker.
Михаил, Рига, Латвия
Listen to «Рига. Зубные врачи в скором планируют работать» on Spreaker.